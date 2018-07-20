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Türk sanatlarına yabancı öğrencilerin eli değiyor

Karabük'te, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamında Karabük'e gelen farklı ülkelerden 23 yabancı öğrenci, Türk sanatlarından bazılarını öğrenme imkanı buluyor.

AA | 20.07.2018 - 13:50..
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Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamında 18 ülkeden Karabük'e gelen 23 öğrenci, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) el sanatları dersi alıyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) ev sahipliğinde Karabük'te bulunan 23 öğrenci, boyutlu kağıt sanatı, seramik ve ebru gibi çeşitli eğitimler alacak.

TÖMER Okutmanı Mehmet Önder Karakaş, yaptığı açıklamada, kursun 3 hafta süreceğini söyledi.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ VE SANATINI ÖĞRENİYORLAR

Yunus Emre Enstitüsü'nün 2010'dan bu yana Türkçe Yaz Okulu etkinliği düzenlediğini ifade eden Önder Karakaş, "Bu bizim dahil olduğumuz üçüncü yaz okulu. Bu sene 118 ülkeden bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. Biz Karabük Üniversitesi olarak 18 ülkeden 23 öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu projede, hem dil öğretimi, hem de öğrencilerimize Türk kültürü ve sanatını tanıtmak bizler açısından oldukça önemli. Etkinlik kapsamında SAKEM tarafından düzenlenen rölyef kursuna katıldık. Öğrencilerimiz bu kurs vasıtasıyla Türk sanatlarını ve kültürünü yakından görme fırsatı buluyor. Bunun dışında pek çok etkinlikle öğrencilerimizi misafir edeceğiz." diye konuştu.

Türk sanatlarına yabancı öğrencilerin eli değiyor

"TÜRK İNSANI VE TÜRKİYE ÇOK GÜZEL"

Filistinli Reem Abdullah da Türkçeyi çok sevdiğini ifade etti.

Fas'ta araştırma yaptığını ve Yunus Emre Enstitüsü'nü bulduğunu vurgulayan Reem Abdullah, "Orada Türkçe öğrendik. Karabük çok güzel bir şehir. Her yerde çok güzel insanlar var, çok misafirperverler. Burada yaşamak çok güzel. Ben Türkçe öğreniyorum ve böylece Türk kültürünü daha yakından tanıyorum." dedi.

Türk sanatlarına yabancı öğrencilerin eli değiyor

Somalili İsmail Abdullahi Ahmed ise Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu kaydetti.

Çok farklı yerleri gezdiklerini anlatan Abdullahi Ahmed, "Bugün rölyef kursu için geldik. Türkiye ve Türk insanı çok güzel, onları unutmayacağız. Ben ilk kez yaptığım için rölyef yapmak zor, az az öğreniyorum." şeklinde konuştu.

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