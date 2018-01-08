Türk savaş gemisinin tek kadın subayı

Savaş gemisinde Hava Savunma Harbi Subaylığı görevini yürüten Fatma Koçyiğit, herhangi bir savaş durumunda kilit görev üstleniyor.

5 yıl önce Deniz Harp Okulu’ndan mezun olan Fatma Üsteğmen, yurt içi ve yurt dışında bir çok zorlu görevlere bulundu.

Askerliği ve denizciliği kendisine bir yaşam tarzı olarak benimsediğini söyleyen Fatma Üsteğmen, kadınların isterlerse her türlü zorlukla baş edebileceğini belirtti.

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"5 YILDIR BU GÖREVİ YAPIYORUM"

2012 yılında Deniz Harp Okulu’nda mezun olduktan sonra TCG Gökçeada firkateynine silah elektronik yardımcı subayı olarak atandığını ifade eden Koçyiğit, “Daha sonra TCG Yıldırım firkateynine silah elektronik subayı olarak atandım. İki yıl silah elektronik subayı ve bölüm amirliği görevini yaptıktan sonra yine aynı gemiye hava savunma harbi subayı olarak atandım. İki yıldır da bu gemide hava savunma harbi subaylığı görevini yapıyorum. 5 yıldır bu görevi yapıyorum. Bu süre zarfından yurt içi ve yurt dışında bir çok görevlere katıldım.” dedi.

"HİÇBİR ZORLUK YAŞAMIYORUM"

Göreve gittiklerinde, uzun süre ailesinden uzak kaldığı için onlara özlem duyduğunu söyleyen Koçyiğit, “Döndüğümüzde ise görevi icra etmenin verdiği gurur ile birlikte yaşanan tüm sıkıntılar unutuluyor. Denizde uzun süre seyahat etsek de personelin birbirine olumlu yaklaşması ve huzur içerisinde bir çalışma ortamı sayesinde hiçbir zorluk yaşamıyorum. Askerliği ve denizciliği bir yaşam tarzı olarak benimsediğimiz için, yaşadıklarımı zorluk olarak görmüyorum. Bu işe gönül verecek kadınların ve gençlerin bunu bir meslekten öte yaşam tarzı olarak görmeleri, zorluklar karşısında da yılmadan azimle yollarına devam etmelerini tavsiye ederim.” diye konuştu.