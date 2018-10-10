Türk şiirinin romantik şairi Attila İlhan anılıyor

An Gelir Attila İlhan Ölür.... O an 2005 yılının Ekim ayında geldi. Türk edebiyatının usta kalemi Attila İlhan 13 sene önce aramızdan ayrıldı. Yazdığı pek çok şiir ve romanla edebiyatımıza büyük katkı sunan şair, İstanbul Aşiyan'da bulunan kabri başında sevenleri, ailesi ve dostları tarafından anılacak.

BEN SANA MECBURUM

Şairi, sevenleri daha çok Ben Sana Mecburum Bilemezsin şiiriyle tanıyor olsa da, onun edebiyatseverlerin diline pelesenk olmuş başka şiirleri de mevcut. Aysel Git Başımdan, Üçüncü Şahşın Şiiri, An Gelir, gibi şiirleri yazarın adıyla adeta özdeşleşmiştir.

Attila İlhan şiir dışında da eserler verdi. Özellikle Kurtlar Sofrası romanı bir döneme damgasını vurmuştur.

İLK ŞİİR KİTABI DUVAR YAYIMLANDI

Attila İlhan 5 Haziran 1925'te İzmir Menemen'de doğdu. İlk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü İzmir ve babasının işi dolayısıyla gittikleri farklı bölgelerde tamamladı.

İstanbul Işık Lisesi'ne yazıldı. 1946'da mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Üniversite hayatının başarılı geçen yıllarında Yığın ve Gün gibi dergilerde ilk şiirleri yayımlanmaya başladı. 1948'de ilk şiir kitabı Duvar'ı kendi imkanlarıyla yayımladı.

GAZETECİLİĞE BAŞLADI

Son sınıfta gazeteciliğe başlamasıyla beraber öğrenimini yarıda bıraktı. Sinemayla olan ilişkisi, yine bu dönemde, 1953'te Vatan gazetesinde sinema eleştirileri yazmasıyla başladı.

ROMAN VE ŞİİRE YOĞUNLAŞTI

On beşe yakın senaryoya Ali Kaptanoğlu adıyla imza attı. Sekiz yıl İzmir'de kaldığı dönemde, Demokrat İzmir gazetesinin başyazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Daha sonra ise yazarlık dönemine ağırlık vererek roman ve şiirler yazdı. 1968'de Biket İlhan ile evlendi, 15 yıl evli kaldı.

13 SENE ÖNCE BUGÜN ARAMIZDAN AYRILDI

Attila İlhan ilk kalp krizini 1985 yılında geçirdi. Bu tarihten sonra kardiyolojik sorunları devam eden İlhan'ın 2004'ten itibaren sağlık durumu daha da bozuldu. 10 Ekim 2005'te İstanbul'daki evinde geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu hayata veda ettiğinde 80 yaşındaydı.



