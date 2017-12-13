taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.050
USD
3,8373
EURO
4,5146
ALTIN
153,49
PETR
63,8400

Türk silah şirketleri ilk 100'de yükseliyor

Toplam satışları yüzde 27.6 artan Aselsan ve TAI, ilk 100 sıralamasında 5'er basamak birden tırmandı.

Detay Haber | 13.12.2017 - 09:15..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Dünyada silah satışları, 2010 yılından bu yana ilk kez artış gösterdi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi 2016 yılında 374.8 milyar dolarlık silah, askeri ekipman ve hizmet satışı yaptı.

Söz konusu şirketlerin satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 1.9 oranında arttığının vurgulandığı raporda, 2002 yılına göre ise yüzde 38 oranında artış kaydedildiği bildirildi. SIPRI verilerine göre, Türk şirketlerin satışlarında da yüzde 27.6’lık artış görüldü.

Türk silah şirketleri ilk 100'de yükseliyor

ABD, 217 MİLYAR $ İLE İLK SIRADA

Rapordaki ilk 100 şirket arasında Türkiye’den 2 şirket yer alıyor. Bunlardan Aselsan 5 sıra birden yükselerek 67’nci, TAI de yine 5 sıra tırmanarak 76’ncı sırada yer aldı. Bu dönemde Aselsan 1 milyar 220 milyon dolarlık satış gerçekleştirirken, TAI ise 1 milyar 120 milyon dolarlık silah satışı gerçekleştirdi. Silah satışlarında 6 yıl aradan sonra kaydedilen artışın değerlendirildiği SIPRI raporunda, bazı ülkelerin büyük çaplı savunma programlarını uygulamaya alması ve bölgesel gerilimlerin artışı ile bu durumun ortaya çıktığı vurgulandı.

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre raporda, Kuzey Kore krizi ile Çin Denizi’ndeki gerilim, silah satışlarının artmasına örnek olarak öne sürüldü. SIPRI’nin raporuna göre, en fazla silah satan ülkelerin başında, ilk 100’de 38 şirketi yer alan ABD bulunuyor. küresel çaptaki silah satışlarındaki payı yüzde 57.9 olan ABD’li şirketler, 2016’da ise satışlarını yüzde 4 artırdı ve 217.2 milyar dolara çıkardı.

İNGİLİZ VE ALMANLAR BÜYÜDÜ, FRANSIZ VE İTALYANLAR KÜÇÜLDÜ

Avrupa ülkeleri, 2016’da yüzde 0.2’lik bir artışla 91.6 milyar dolarlık silah satışı yaptı. Kıtada, en fazla silah satışı yapanların başında yer alan 8 İngiliz şirketin, yüzde 2’lik artışla 36.1 milyar dolar satış yaptığı bildirildi. Fransız ve İtalyan silah şirketlerinin satışlarında ise düşüşler olduğu belirtilirken, Alman şirketlerinin de satışlarını artırdığı kaydedildi.

Türk silah şirketleri ilk 100'de yükseliyor

İlginizi Çekebilir
Twitter'da flood yapma kolaylaşıyor
Twitter'a, birbirine bağlı arka arkaya gönderi paylaşmayı kolaylaştıracak yeni özellik geliyor.
'Takbul teknolojisi' suçlulara göz açtırmayacak
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından askerlere dağıtılan ’takbul gözlüğü’ sayesinde şüpheliler ve suçlular gözden kaçmayacak.
NASA, Kepler teleskobunun yeni keşfini açıklayacak
NASA, Kepler teleskobunun yeni keşfini 14 Aralık'ta basın toplantısıyla duyuracağını açıkladı.
TÜBİTAK ve HAVELSAN'dan yerli radar sistemi
Tamamen yerli üretim olan ilk milli radar sistemi MGR, Gaziantep Havalimanı'na kurulacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liderler Kudüs için İstanbul'da

Liderler Kudüs için İstanbul'da

215
Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

98
HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

191
İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

155
Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

61
Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

31
Meclis'te haddini bildirme tartışması

Meclis'te haddini bildirme tartışması

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM