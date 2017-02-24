“Hayat Bir Film Değil Geleceğe Cüret Edin” başlığıyla yayınlanan, Ertuğrul Gazi, Sultan Alparslan, Alaeddin Keykubat, Osman Gazi, Yıldırım Bayezit, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Sultan Abdulhamid, Mustafa Kemal Atatürk ve günümüzün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihsel süreç içerisinde özel görüntülerle ekrana geldiği klipte, FETÖ terör örgütünün dış güçlerle planladığı 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen 'milletin yıkılmadığını, yıkılmayacağını ve hatta her şeyin daha yeni başladığı' mesajı yer alıyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYINLANDI

Bir solukta izleyeceğiniz bu video klip, televizyon ekranlarında ilk kez Çarşamba akşamı yayınlandı.

A Haber'den Türk tarihine özel klip: Geleceğe cüret edin VİDEO