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Türk tarihiyle ilgili yeni bir tartışma başladı

Arkeolog Prof. Dr. Şevket Dönmez’in #tarih dergi’de bu ay kapak konusu olarak çıkan makalesine göre; Türk ata yurdu Uzak Asya değil Maveraünnehir adlı bölge.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 10:07..
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Türk tarihiyle ilgili yeni bir tartışma başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma İstanbul Bölge Kurulu üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez’in Türk Tarihi’ni baştan yazacak makalesinde, Türklerin ata yurdunun Uzak Asya değil, Maveraünnehir olduğunu söylüyor.

ARKEOLOJİK BULGULAR MAVERAÜNNEHİR BÖLGESİNİ GÖSTERİYOR

Şevket Dönmez’in bölgedeki arkeolojik bulgulara dayanan çalışması ve #tarih dergi’de bu ay yayınlanan makalesiyle Türk Tarihi; MS 6. yüzyılda bugünkü Moğolistan’a denk gelen Altaylar bölgesindeki Oğuz varlığından MÖ 6. yüzyılda bugünkü Güney Özbekistan’a denk gelen Maveraünnehir bölgesindeki Saka varlığına taşınmış oluyor.

Türk tarihiyle ilgili yeni bir tartışma başladı

DERGİDE BU AY

Şevket Dönmez’in konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alan makalesiyle birlikte; dergide ayrıca Tanju Akad’ın 1. ve 2. Dünya Savaşlarındaki terör ve intikam bombardımanlarını ele alan yazısı, beyin cerrahı Fatma Özlen’in Tıp literatürüne giren tek Türk Hulusi Behçet ve çalışmaları hakkındaki yazısı, Suat Atalık’ın Kübalı dahi satranç ustası Jose Raul Capablanca’yı ele alan portre yazısı gibi farklı alanlardan birçok konu yer almakta.

Türk tarihiyle ilgili yeni bir tartışma başladı

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