Türk Telekom'dan 890 milyon liralık kar

Türk Telekom, yılın ikinci çeyreğinde 890 milyon lira net kar elde etti. Bu sonuçla şirketin gelirleri yılın ilk yarısında 8,8 milyar lirayı aştı.

Türk Telekom yaptığı yazılı açıklamayla 2017 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2017'nin ilk altı ayında çift haneli büyüyen Türk Telekom, 8,8 milyar gelir elde ederken, yılın ilk üç ayında yüzde 13,3 büyüme ile 4,3 milyar lira gelir elde eden şirketin ikinci çeyrek geliri yüzde 14,2'lik büyüme ile 4,5 milyar liranın üzerine çıktı.

BİR YILDA KARI 3,5 KAT ARTTI

2008'deki halka arzdan bu yana en büyük gelir artışını yaşayan Türk Telekom'un ikinci çeyrek net karı da geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 katına çıktı. 2016 ikinci çeyreğinde 248 milyon lira net kar açıklayan şirketin 2017'nin aynı dönemindeki karı 890 milyon liraya yükseldi.

FAALİYET KARI YÜZDE 50 ARTTI

Şirketin konsolide faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise Nisan-Haziran 2017 döneminde, 2008 yılındaki halka arzdan bu yana yıllık yüzde 30 artışla 1,7 milyar liraya, FAVÖK marjı yıllık 4 puanın üzerinde büyüme göstererek yüzde 38'e çıkarken, 2017 ikinci çeyrekte faaliyet karı da yıllık yüzde 50 artışla 939 milyon lira oldu. Bu sonuçlarla Türk Telekom 2017 yılının tamamı için büyüme öngörülerini yukarı yönlü revize etti.

"OLAĞANÜSTÜ FİNANSAL SONUÇLAR ELDE ETTİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelere paralel olarak, geçen yılki marka birleşmesiyle daha da dinamikleşen Türk Telekom'un yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdüğünü belirterek, "Türk Telekom olarak iyi bir başlangıç yaptığımız 2017'deki güçlü büyümemizi sürdürüyoruz. İkinci çeyrekte de hedeflerimizin üstüne çıkarak olağanüstü operasyonel ve finansal sonuçlar elde ettik. 4,5 milyar liranın üzerinde gelir elde ettiğimiz ikinci çeyrekte net karımızı geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 katına çıkardık ve 890 milyon liraya yükselttik. Bu olağanüstü performans ve Türkiye ekonomisine olan inancımızın ışığında Türk Telekom olarak 2017 yılı için büyüme öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik. Grubumuz bünyesindeki tüm markaları tek çatı altında topladığımız marka birleşmesinin yarattığı sinerji ve verimlilik artışını da hesaba katarak, yıllık büyüme öngörümüzü yüzde 8-9 seviyesinden yüzde 10-11 seviyesine artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu revizyon kapsamında Türk Telekom'un 2017 yılı için FAVÖK beklentisinin de 5,8-6 milyar liradan 6,3-6,4 milyar liraya yükseltildiğini bildiren Doany, 2017 yılı yatırım planlarını 3 milyar liradan 3,3 milyar liraya çıkardıklarını aktardı.

İNOVATİF GİRİŞİMLERDE YATIRIMA ODAKLANACAKLAR

Doany, LTE spektrum ödemesi hariç tutulduğunda grup olarak 2017 ikinci çeyrekte 545 milyon lira yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini belirterek, inovasyon ve yatırım odaklı tutumlarının devam edeceğini, 5G ve yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmaların yanı sıra kurumsal girişim sermayesi mantığı ile inovatif girişimlere de yatırım yapmaya odaklanacaklarını ifade etti.

İkinci çeyrekte Türk Telekom'un toplam abone sayısının çeyreklik bazda 350 binlik net artış ile 39,6 milyona ulaştığını kaydeden Doany, şunları kaydetti:

"40 milyona yaklaşan toplam abone sayısı ve 34 bin çalışanımızla ülkenin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak Türkiye'nin telekomünikasyon pazarına yön vermeye devam ediyoruz. Daha sadeleştirilmiş bir organizasyon yapısı sayesinde belirgin bir şekilde artan operasyonel verimlilik; geçtiğimiz yıl LTE ile ilgili giderler sonrasında iyileşen ticari harcamalarımız ve kur ortamının daha iyi olması ikinci çeyrekte net karımızdaki olağanüstü performansta etkili olan itici güçler. Abone bazımıza baktığımızda özellikle genişbantta güçlü büyüme kaydettik.

8. KEZ TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ MARKASI SEÇİLDİ

2017'nin ikinci çeyreği itibarıyla, sabit genişbant abonelerinin sayısı son dokuz yılın en iyi ikinci çeyrek net abone kazanımı olan 188 bin artışla 9,1 milyona ulaştı. Bu dönemde fiber ürünümüze olan güçlü talep de devam etti ve fiber abone sayımız 2,3 milyona çıktı. 2017 yılı TV segmenti için de oldukça başarılı bir dönem oldu. 179 bin yeni abone kazanımı sağladığımız 2017 ikinci çeyreğinde 2016'nın ikinci çeyreğinin 6 katı kadar yeni TV abonesi ekledik. Böylece toplam TV abone sayımızı 2,3 milyona yükselttik. Tüm bu operasyonel başarılara ek olarak Brand Finance tarafından 8. kez Türkiye'nin en değerli markası da seçildik. Bu gurur ve başarılar için tüm Türk Telekom çalışanlarına kalben teşekkürlerimi sunuyorum."









