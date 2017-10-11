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Türk Telekom'dan Dünya Görme Günü etkinliği

Türk Telekom, "Dünya Görme Günü"ne özel, "Günışığı Çocukları" ile Türk Telekom çalışanlarının çocuklarını buluşturdu.

11.10.2017 - 16:38
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Türk Telekom, Engelsiz Yaşama Derneği (EY-DER) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi kapsamında, Dünya Görme Günü’ne özel bir çalışmaya imza attı. Türk Telekom çalışanlarının çocukları ve proje kapsamında eğitim gören "Günışığı Çocukları", derneğin Ankara’da bulunan merkezinde bir araya geldi.

ÖZEL GÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bu özel güne dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen etkinlikte buluşan çocuklar, balık ağı oyunu, beden perküsyonu ve seramik çalışması ile birbirleriyle daha yakın iletişim kurma fırsatı buldu.

Türk Telekom'dan Dünya Görme Günü etkinliği

DÜNYA GÖRME GÜNÜ'NE ÖZEL ETKİNLİKLER

Etkinlik ayrıca, gören çocukların kaynaştırma okullarına giden az gören "Günışığı Çocukları" ile aynı sıraları paylaşmaları açısından da önemli bir deneyim olarak akıllarda kaldı.

Dünya çapında körlük ve görme azlığına dikkat çekmek, bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla her yıl ekim ayının ikinci haftasında Dünya Görme Günü’ne özel etkinlikler düzenleniyor.

ÇOCUKLAR OYUN OYNADI

Dünya Görme Günü’ne dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Günışığı Çocukları ve Türk Telekom çalışanlarının çocukları ilk olarak, beraber strateji geliştirebildikleri bir takım oyunu olan “Balık Ağı” oyununu oynadı. 20 öğrencinin katılımı ile oynanan oyunda, ebenin dokunduğu ilk kişinin elini tutan iki çocuğun diğer çocukları yakalanması amaçlanıyor.

2013 YILINDAN BU YANA KUTLANIYOR

Dünya Görme Günü, Dünya Sağlık Örgütü’nün “Evrensel Göz Sağlığı Küresel Eylem Planı” başlığı ile 2013 yılında, topluluk üyesi ülkeler tarafından oybirliği ile kabul edildi. Dünya Görme Günü, her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü, körlük ve görme bozukluğuna odaklanmak ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak amaçlı kutlanan özel bir gün olarak tanımlanıyor.

Dünya çapında çok sayıda kuruluş, “Dünya Görme Günü” ile ilgili çeşitli araştırma, uygulama ve etkinliklerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıyor ve evrensel göz sağlığının mümkün olacağına inanıyor. Bu yıl yapılacak olan etkinliklerin ana teması ise “Harekete Geçme” ve “Uluslararası Görme Vizyonu Edinme” olarak belirlendi.

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