Türk Telekom'un 5 bin çalışanı Spor Olimpiyatları'nda bir araya gelecek

Türk Telekom, çalışanlarına spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra takım ruhunu canlı tutma amacıyla çalışan ve yöneticilerini, Türk Telekom Spor Olimpiyatları’nda buluşturacak. 4 gün sürecek müsabakalarda Türk Telekom ve Grup Şirketlerinden oluşan çalışan ve yöneticiler, 6 farklı spor dalında mücadele ederek zirve için yarışacak. 10-13 Mayıs tarihleri arasında Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük Spor Tesisleri’nde düzenlenecek müsabakalarda, çalışanlar Fair Play ruhu içerisinde sahada mücadele ederken farklı birim ve şehirlerdeki çalışanlar ile tanışma fırsatı bulacak.

13 MAYIS'TA MADALYANIN SAHİBİ BELLİ OLACAK

Türk Telekom Spor Olimpiyatları kapsamında düzenlenen karşılaşmalar futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç ve masa tenisi gibi branşlarda gerçekleşecek. Türk Telekom’dan 101 takım ile 683 çalışanın, iştirak şirketlerden 17 takımdan 123 kişinin yer aldığı olimpiyatlar, 4 gün sürecek ve final karşılaşmalarının ardından kazananlar 13 Mayıs’ta madalyanın sahibi olacak.

OLİMPİYATLARI ARATMAYAN SPOR ETKİNLİĞİ

Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, “Türkiye’nin dört bir yanındaki 34 bine yakın çalışanımızla Telekom sektörünün en büyük ailesiyiz. Türkiye’nin kesintisiz ve kaliteli iletişimini sağlamak için durmaksızın ter döken Türk Telekom ve iştiraklerimizden Sebit, Innova, Argela, AssisTT ve Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışanları bu kez takım ruhunu Spor Olimpiyatları’na taşıdı. Türk Telekom ailesini bir arada tutan motivasyonumuzu, düzenlediğimiz Spor Olimpiyatları etkinliğinde daha da güçlendirme fırsatını bulduk. Çalışan ve yöneticilerimiz aynı takımlardamücadele etti. 4 gün süren karşılaşmalar içerik ve katılımcı sayısıyla olimpiyatları aratmadı. Türkiye’nin en büyük özel şirket spor karşılaşmalarından biri olan bu eğlenceli etkinliğimizde aktif yaşam ve sportif ruhu yansıtan her bir çalışanımızla gurur duyuyoruz.” dedi.

Çalışanlarına spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra takım ruhunun canlı tutulmasını hedefleyen Türk Telekom Spor Olimpiyatları 2013 yılından beri Türk Telekom yöneticileri ve çalışanlarını bir araya getiriyor. İş yerlerinde gösterdikleri azim ve başarıyı spor müsabakalarına yansıtmak için var gücüyle yarışan takımlar aynı zamanda eğlenceli bir turnuva geçiriyor.

TÜRK TELEKOM HAKKINDA

177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Mart 2018 itibarıyla 13,9 milyon sabit erişim hattı, 10,1 milyon genişbant ve 19,9 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.525 çalışanıyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., girişimcilik şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.