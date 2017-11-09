Türk Telekom'un 'Kitaplara Ses' uygulaması

Türk Telekom, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliği ile görme engellilere ücretsiz olarak sunduğu Telefon Kütüphanesi projesi kapsamında geliştirdiği 350 gönüllü tarafından 600 kitabın seslendirildiği “Kitaplara Ses” mobil uygulamasıyla, Dünya Çocuk Kitapları Haftası’na hazır.

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARI YEPYENİ KŞTAPLARLA BULUŞTURMAK İÇİN...

“Kitaplara Ses” mobil uygulamasını ücretsiz olarak indiren gönüllü vatandaşlara, görme engelliler için kitap okuma imkânı sunan Türk Telekom, Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda görme engelli çocukları yepyeni kitaplarla buluşturmak için tüm gönüllüleri “Kitaplara Ses” uygulaması ile kitap seslendirmeye davet ediyor.

OYUNCU ANNE, UYGULAMA ÜZERİNDEN ÇOK HAYAL KURAN ÇOCUK'U SESLENDİRDİ

Sosyal medyada Oyuncu Anne olarak tanınan yazar Şermin Yaşar da Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında kaleme aldığı kitabı Çok Hayal Kuran Çocuk’u, gönüllü olarak “Kitaplara Ses” uygulaması için seslendirerek, Telefon Kütüphanesi’ne katkıda bulundu.

Şermin Yaşar, Türk Telekom’un bilgiye erişimde engelleri kaldırmak amacıyla görme engelli kitapseverler için ücretsiz sunduğu Telefon Kütüphanesi projesine destek vermekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Herkesi görme engelliler için kitaplara ses olmaya davet eden Yaşar: “Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında seslendirdiğim kitabımın artık görme engelli çocuklar tarafından da erişilebilir olması benim için ayrı bir mutluluk. Kitabımı “Kitaplara Ses” uygulaması üzerinden kolayca okuyarak kütüphaneye katkıda bulundum. Böylece kitabım ve sesimle daha çok çocuğa ulaşabileceğim. Kitapseverler bu ücretsiz uygulamayı kolaylıkla telefonuna indirerek görme engellilerin daha çok kitaba ulaşmasını sağlayabilir” dedi.

350 GÖNÜLLÜ KİTAPLARA SES İÇİN 600 KİTAP SESLENDİRDİ

Telefon Kütüphanesi projesi kapsamında görme engelliler için gönüllü olarak kitap seslendirme fırsatını herkese sunan Türk Telekom’un, 3 Aralık 2016’da Dünya Engelliler Günü’nde lanse ettiği “Kitaplara Ses” uygulaması, bugüne kadar 15 bin defa indirildi. Türkiye’nin dört bir yanından görme engellilere destek olmak isteyen gönüllü vatandaşları da sosyal sorumluluk projesine dahil eden Türk Telekom’un Kitaplara Ses uygulaması için bugüne kadar 350 gönüllü tarafından 600 kitap seslendirildi.

TELEFON KÜTÜPHANESİ PROJESİ

Görme engelliler için yaklaşık 1.500 kitabın yanı sıra, pek çok içeriğe sahip dev bir kaynak sunan Telefon Kütüphanesi projesi, bilgiye erişimde fırsat eşitliği sunma amacıyla geliştirildi. Görme engelli kullanıcılar platforma sabit telefonlardan 0800 219 91 91 numaralı hat üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca uygulama, IOS ve Android platformlardan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Bu kapsamda geliştirilen “Kitaplara Ses” uygulaması üzerinden, gönüllü okuyucu ücretsiz olarak GETEM’in gönüllü kılavuzunu takip ederek kitap okuyarak kolayca GETEM’e gönderilebiliyor. Uygulamayı indirdikten sonra, e-posta ve kullanıcı adı ile kayıt olunması yeterli olurken, gönüllüler diledikleri kadar kitap okuyarak görme engellileri yepyeni kitaplarla buluşturabiliyorlar.