Türk Telekom’un PİLOT girişimleri dünyaya açıldı

Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programı PİLOT’un 5. dönem mezunları, dünyanın en büyük teknoloji konferansına ev sahipliği yapan Web Summit 2017’ye katıldı. PİLOT 5. Dönem mezunları arasından, artırılmış gerçeklik alanında çalışan Visar, sağlık teknolojisi alanında ürün geliştiren Vexrob, büyük veri teknolojisini kullanan Artiwise, akıllı pazarlama otomasyonu sağlayan Frizbit ve dinamik rota optimizasyonu yapan Optiyol Lizbon’da düzenlenen Web Summit 2017’de ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladı.

“Teknoloji tutkunlarının Davos’u” olarak adlandırılan, 170’in üzerinde ülkeden 60 binden fazla katılımcının katıldığı, dünyanın en büyük teknoloji konferansı Web Summit 2017’de Türk Telekom PİLOT girişimlerinin geliştirdiği ürünler büyük ilgi gördü.

WEB SUMMİT 2017'DE TANITILDI

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT’un 5. dönem mezunlarından 5 firma küresel teknoloji dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden biri olan ve 6-9 Kasım tarihleri arasında Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen Web Summit 2017’de fikir ve ürünlerini tanıtma imkanı buldu.

Artırılmış gerçeklik alanında çalışan Visar, kişisel fizik tedavi asistanı olarak hastalar ve doktorları buluşturan Vexrob, büyük veri teknolojisinin kullanıldığı metin analitği platformu Artiwise, akıllı pazarlama otomasyonu sağlayan Frizbit ve filolar için dinamik rota optimizasyonu yapan Optiyol girişimleri Lizbon’daki konferansa katıldı.

TEKNOLOJİ TUTUKUNLARININ DAVOS'U

‘Teknoloji tutkunlarının Davos’u olarak adlandırılan etkinliğe 170’in üzerinde ülkeden 60 binden fazla katılımcı ve bin 500’e yakın konuşmacı katılırken; dünyanın en büyük teknoloji konferansına da ev sahipliği yapan Web Summit 2017’de Türk Telekom PİLOT girişimlerinin geliştirdiği ürünler büyük ilgi gördü.

"PİLOT PROGRAMIYLA TÜRKİYE'NİN PARLAK BEYİNLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

Tüm dünyadan girişimcileri; küresel şirketler, yatırımcılar, yenilikçi markalar ve dünya çapında pek çok etkili isimle bir araya getiren Web Summit 2017 konferansında, PİLOT girişimleri fikir ve ürünlerini tanıtmanın yanı sıra, yeni iş birlikleri için birçok fırsat da yakaladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Strateji ve İş Planlama Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, PİLOT ile şirket için olduğu kadar inovasyonla şekillenecek bir geleceğe de yatırım yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Türk Telekom olarak PİLOT başta olmak üzere Türkiye’de girişimcilik ekosistemini geliştirmek, stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. PİLOT ile Türkiye’nin parlak beyinlerine ve inovasyonla şekillenen bir geleceğe yatırım yaparken, aynı zamanda şirketimizin çeviklik ve inovatif damarlarını da besliyoruz. PİLOT’tan mezun 5 girişimimizin Türkiye adına dünyanın en büyük teknoloji konferansında yer almasından büyük gurur duyuyoruz. PİLOT kapsamında verilen eğitimler, mentorluklar ve nakit desteğiyle yenilikçi teknolojileri kullanarak fikirlerini geliştiren ve ürüne dönüştüren girişimlerimiz; Lizbon’daki konferansta onbinlerce kişiye ürünlerini tanıttılar, yatırımcılarla görüşüp küresel düzeyde iş birliği fırsatları yakalayarak fikirleriyle dünyaya açıldılar.

Türkiye’den çıkan girişimlerin pek çok küresel aktör tarafından da Web Summit 2017’debüyük ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk Telekom olarak, PİLOT kapsamında e-ticaret, eğitim ve bulut teknolojileri, büyük veri, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri gibi alanlarda bugüne kadar toplamda 45 girişimi mezun ettik. PİLOT mezunu girişimlerimize işlerini ayakta tutabilmeleri için toplam 2 milyon TL nakit desteği sağlayarak girişimcilik ekosistemini de büyütme noktasında katkıda bulunduk. Bundan sonra da mevcut ve mezun girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”