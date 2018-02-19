Türk uçakları Halep-Afrin yolunu bombaladı

Zeytin Dalı Harekatı 31'inci gününe girdi. Harekat kapsamında ilk günden beri sürdürülen yoğun hava harekatları bugün de devam ettiriliyor. Bölgenin en kritik yerlerinden olan Halep-Afrin yolu Türk uçakları tarafından vuruldu.

Bu bombardıman, Halep'ten geleceği iddia edilen Esad rejimine bağlı askerlere gözdağı olarak yorumlandı.

ESAD ASKERLERİNE 2 KİLOMETRE MESAFE

Türk hava Kuvvetlerine bağlı uçakların bombaladığı güzergah kritik bir konuma sahip. Özellikle Esad ordularının Halep üzerinden Afrin'e geldiği söylentileri sonrasında yapılan bu operasyon, Esad ordularının bulunduğu belirtilen yere tam 3 kilometre uzaklıkta.

Bu bombardımanın TSK'nın Esad yanlısı ordulara bir gözdağı olarak hedef seçtiği belirtilirken, bu harekatın gerçekleştirilmesinin TSK'nın rejime verdiği bir mesaj olarak yorumlanıyor.





CANLI YAYINLANDI

TSK bölgedeki operasyonlarını büyük bir titizlikle yürütürken, gerçekleştirilen hava harekatı da anbean canlı olarak televizyonlarda yayınlanıyor. Lübnan merkezli Al Mayedeen televizyon kanalı Türk uçaklarının Afrin-Halep yolu yakınlarında bulunan terör mevzilerinden Nubl köyünün bombalanmasını saniye saniye canlı olarak yayınladı.



