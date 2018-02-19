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Türk uçakları Halep-Afrin yolunu bombaladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sürdürülen hava operasyonlarında kritik bir bölge olan Halep-Afrin bağlantı yolu, Türk uçakları tarafından bombalandı.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 15:38..
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Zeytin Dalı Harekatı 31'inci gününe girdi. Harekat kapsamında ilk günden beri sürdürülen yoğun hava harekatları bugün de devam ettiriliyor. Bölgenin en kritik yerlerinden olan Halep-Afrin yolu Türk uçakları tarafından vuruldu.

Bu bombardıman, Halep'ten geleceği iddia edilen Esad rejimine bağlı askerlere gözdağı olarak yorumlandı.

Türk uçakları Halep-Afrin yolunu bombaladı

ESAD ASKERLERİNE 2 KİLOMETRE MESAFE

Türk hava Kuvvetlerine bağlı uçakların bombaladığı güzergah kritik bir konuma sahip. Özellikle Esad ordularının Halep üzerinden Afrin'e geldiği söylentileri sonrasında yapılan bu operasyon, Esad ordularının bulunduğu belirtilen yere tam 3 kilometre uzaklıkta.

Bu bombardımanın TSK'nın Esad yanlısı ordulara bir gözdağı olarak hedef seçtiği belirtilirken, bu harekatın gerçekleştirilmesinin TSK'nın rejime verdiği bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Türk uçakları Halep-Afrin yolunu bombaladı

CANLI YAYINLANDI

TSK bölgedeki operasyonlarını büyük bir titizlikle yürütürken, gerçekleştirilen  hava harekatı da anbean canlı olarak televizyonlarda yayınlanıyor. Lübnan merkezli Al Mayedeen televizyon kanalı Türk uçaklarının Afrin-Halep yolu yakınlarında bulunan terör mevzilerinden Nubl köyünün bombalanmasını saniye saniye canlı olarak yayınladı.

Türk uçakları Halep-Afrin yolunu bombaladı

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