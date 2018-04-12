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Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası

Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis; düşen jetin, Türk uçaklarını püskürtme operasyonuna katılan iki jetten biri olduğunu söyledi. TSK, bu iddiayı yalanladı.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 14:03..
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Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son dönemde iyice gerildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin bu duruma gelmesini, Yunanistan tarafından gelen küstah açıklamalar sağladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, Yunan jeti Ege'de düştü.

İT DALAŞI İDDİASI

Habertürk TV Atina Temsilcisi Taki Berberakis, düşen Yunan jetiyle ilgili eline geçen bilgileri canlı yayında açıkladı.

Berberakis, uçağın Ege'de Türk uçaklarını 'püskürtme operasyonuna' katılan iki jetten biri olduğu ve dönüş yolunda, TSİ 12.15 sularında düştüğü bilgisini paylaştı.

TSK: BÖLGEDE TÜRK JETİ YOKTU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de bu konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Açıklamada, bölgede Türk jetlerinin bulunmadığı belirtildi.

Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü VİDEO

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