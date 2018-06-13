Türk üniversiteleri dünya markası oldu

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2017-2018 alan sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 61 farklı alana göre listelendi.

Alanlara göre açıklanan üniversite sayısı, o alanda yayınlanan makale yoğunluklarına göre 50 ila 1000 arasında değişiyor. URAP'ın 61 bilim alanını kapsayan sıralamasında bu yıl, 61 alanın 24'ünde ABD üniversiteleri dünya birincisi oldu.

Çin 13 alanda, Hollanda 8 alanda, İngiltere 7 alanda, Singapur 4 alanda, Brezilya 2 alanda birinci olurken, Kanada, Malezya ve Hong Kong ise birer alanda birinci oldu.

HARVARD LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Listede, tüm alanların 15'inde birinci olan Harvard Üniversitesi dünya liderliğini sürdürdü. Harvard'ı 6 alanda birinciliği elde eden Çin'den Tsinghua Üniversitesi izledi.

İngiltere'den Oxford Üniversitesi 5 alanda dünyanın en iyisi iken, Hollanda'dan Amsterdam Üniversitesi ve Singapur'dan Nanyang Teknoloji Üniversitesi 4'er alanda ilk sıraya yerleşti.

Sıralanan 61 alanda, birincilik 9 ülkeden 27 farklı üniversite tarafından paylaşıldı. ABD, İngiltere, Hollanda ve Avustralya'dan en az birer üniversite 61 alanın 61’inde de yeralma başarısını gösterdi.

ABD'Yİ ÇİN VE JAPONYA İZLEDİ

URAP'ın 2017-2018 alan sıralamasında 89 farklı ülkeden bin 771 üniversite en az bir alan sıralamasında yer aldı. Bu üniversitelerin 263'ünün ABD'de olduğu görüldü. ABD'yi 249 üniversite ile Çin ve 115 üniversite ile Japonya izledi.

Türkiye ve Brezilya, sıralamalarda yer alan 41'er üniversiteleri ile bin 771 üniversite arasında 11. sırayı paylaştı. Brezilya üniversitelerinin yer aldığı alan sayısı 45 iken Türk üniversiteleri ise 29 alanda yer aldı.

TÜRKİYE'DE BAŞARILI ALANLAR

Türk üniversiteleri geçen yıl, 41 alan sıralamasının 25'inde yer almıştı. Bu yıl açıklanan 61 alanın 29'unda 41 Türk üniversitesi bulunuyor. Türk üniversitesinin en fazla sayıda yer aldığı alanlar tıp ve mühendislik alanları oldu.

Türkiye'den 27 üniversite tıp ve sağlık bilimleri alanında, 25 üniversite mühendislik alanında sıralamaya girme başarısı gösterdi.

Tıp ve sağlık bilimleri alanında en iyi dereceyi 299. sıradan listeye giren Hacettepe Üniversitesi aldı. Hacettepe'yi 301. sıradan listeye giren İstanbul Üniversitesi, 495. sıradan listeye giren Ankara Üniversitesi izledi.

Mühendislik alanında da en iyi dereceyi 264. sıradan listeye giren İTÜ aldı. İTÜ'yü, 340. sıradan listeye giren ODTÜ, 461. sıradan listeye giren Yıldız Teknik Üniversitesi izledi.

ÖDTÜ 19 ALANDA DÜNYA LİSTESİNDE

Bu yıl, ODTÜ 61 alanın 19'unda dünya alan sıralamasında yer aldı.

ODTÜ'nün ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 15, Bilkent Üniversitesi 13, Gazi, Hacettepe, İstanbul 11'er, Ege ve Yıldız Teknik üniversiteleri 9'ar, Ankara, Boğaziçi ve Koç üniversiteleri 8'er, Atatürk Üniversitesi ise 6 alanda dünya sıralamasına girdi.

İTÜ Mimarlık alanında 90'ıncı, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında 112'inci ve İstanbul Üniversitesi de Diş Hekimliği alanında 120’nci olarak 61 alan içinde Türk üniversitelerinin bu yıl ulaştığı en iyi dereceleri aldı.