Türk üniversitelerinde kalite tek tuş ile sorgulanacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yükseköğretimdeki tüm çıktıların kalite yönetim sistemi kapsamında değerlendirilmesi için dijital altyapıya sahip iddialı bir model kurduklarını belirtti.

TEK TUŞLA ÜNİVERSİTELERE ERİŞİM

Muzaffer Elmaz, "Bu model vasıtasıyla Türkiye'deki tüm üniversitelerin eğitim öğretim ve araştırma süreçlerini nasıl yürüttüklerini bir tuşa basarak görebileceğiz" dedi.

İdari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun ilk başkanı olarak görevini 8 ayı aşkın süredir yürüttüğünü hatırlatan Muzaffer Elmas, bu konuda yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini özetledi.

"KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Türkiye'de ve dünyada kalite akreditasyon süreçleri denildiğinde akla bürokrasi, kağıt yığınları, dosyalar geldiğini dile getiren Elmas, "Biz bunların hepsini dijitalleştirerek, sistemimizle iddialı bir hale gelmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Bunu da 1-2 yıl gibi çok kısa süre içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

GEÇMİŞE DÖNÜK ÇALIŞMA YAPILACAK

Muzaffer Elmaz, "Biz 'En kaliteli üniversite şu demeyeceğiz. Kurumların eğitim öğretim, araştırma ve yönetim kalitesi bakımından bulundukları noktayı ve yıllar içinde ne kadar ileriye gittiğini ortaya çıkaracağız ve aldıkları mesafeyi ölçeceğiz. Eski üniversitelerimiz var, yeni kurulan üniversitelerimiz var. Hepsini bir potada değerlendirmek insafsızlık olur. Biz o kurumun bulunduğu yerden ne kadar ileri gittiğine bakarsak her kurum buna göre durumunu bilir ve bir motivasyon kazanır." ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAZIRLIĞINDAYIZ"

Muzaffer Elmaz, "Yükseköğretimdeki tüm çıktıların kalite yönetim sistemi kapsamında değerlendirilmesi için dijital bir altyapıya sahip iddialı bir model kuruyoruz. Bu tamamen ülkemize has web tabanlı bir model olacak. Bu model vasıtasıyla Türkiye'deki tüm üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma ve kalite süreçlerini nasıl yürüttüklerini bir tuşa basarak görebileceğiz. Süreçleri dijitalleştiriyoruz. Üniversitelerimiz öz değerlendirme raporlarını, 140'a yakın başlık altında buralarda yazıyorlar ve raporluyorlar. Bu raporları biz şu anda görebiliyoruz, kıyaslayabiliyoruz. Hedefimiz, kalite süreçlerinde dünyada örnek olacak çok iyi bir sistem kurmak. Dünyaya örnek bir model oluşturacağız." şeklinde konuştu.





HANGİ PARAMETRELER VAR

Muzaffer Elmas, YÖKAK tarafından tamamen ülkeye özgü belirlenen Kalite Yönetim Modeli'nde mezunların istihdam alanları, eğitim öğretim süreçleri, fiziki koşullar, öğretim üyelerinin ders anlatış biçimlerine kadar uzanan parametrelerin bulunduğunu anlattı.

Bu parametrelerden en çok önemsedikleri konulardan birinin üniversitenin iş dünyasına kolayca adapte olacak mezunlar yetiştirmesi olduğunu kaydeden Elmas, bu durumun o üniversitenin kalitesi ile yakından ilişkili olduğunu belirtti.





"GEREKLİ BİLGİ VE BECERİYİ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Muzaffer Elmaz, "Üniversitelerimize, mezun ettiği kişilerin daha kolay iş bulabilmeleri, daha kolay istihdam edilebilmeleri, dünyadaki değişime göre kolayca dönüşebilmeleri, buna ayak uydurabilmeleri için gerekli bilgi beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya çalışıyoruz. Raporlarımızda bunu ön plana çıkaracak hususlara önem gösteriyoruz. Hep birlikte ülkemizdeki üniversiteleri kalite konusunda belirli bir seviyeye çıkarmaya çaba gösteriyoruz. Bir üniversiteden mezun olanların yüzde 30'u 6 ay içinde işe girmiş olabilir ama bu oran bir sene sonra yüzde 35'e de çıkabilir, yüzde 25'e de inebilir. Üniversitenin gösterdiği gelişime bakacağız. Üniversiteler bu kapsamda bir yarışın içinde olacak. Bunun için de üniversiteler belirlenen kriterlere göre verilerini hazırladığımız sisteme girecek. Biz farklı parametrelerde her üniversitenin ne durumda olduğunu yıllara göre göreceğiz." ifadelerini kullandı.



