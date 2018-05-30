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Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu

İstanbul'da Türkiye ve İran'ın önde gelen ressamları, Grand Opening sergisinde bir araya geldi.

AA | 30.05.2018 - 09:09..
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  2. Kültür Sanat

Türkiye ve İran'ın önde gelen ressamlarını bir araya getiren, kültürler arasında köprü kurması amaçlanan Grand Opening sergisi, Galata'da bulunan 7 Art Gallery'nin açılış sergisi olarak sanatseverlerle buluştu.

Galeri yöneticisi Mihriban Öztürk, çağdaş sanata ağırlık verdiklerini ve birçok farklı ülkede uluslararası işlere imza attıklarını söyledi.

"PEK ÇOK ÜLKEDEN SANATÇI AĞIRLAYACAĞIZ"

Mihriban Öztürk, "Ortağım Mecid Ahmedi de İranlı bir iş adamı ve koleksiyoner. Menajerliğini yaptığım çok fazla İranlı sanatçı da var. Onları Türkiye'ye ve Avrupa'ya götürmek için bir iş birliği yapıyorduk. Ortağımla amaçlarımızı birleştirip bu galeriyi açtık. Galeride pek çok ülkeden sanatçıyı da ilerleyen günlerde ağırlayacağız" diye konuştu.

Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu

"BİRİNCİ SANATIM HAT"

İranlı sanatçı Hamid Tolouei Fard, daha önce İran'ın yanı sıra Dubai, Lübnan, Malezya, ABD, İngiltere'de birçok sergi açtığını dile getirdi. Grand Opening sergisine 6 resimle katıldığını aktaran 33 yaşındaki sanatçı, "Bugüne kadar 14 kişisel sergi, 200'den fazla karma sergide yer aldım. Kişisel sergilerimdeki eserlerin tamamı da satıldı. Resimle 6 yaşındayken ilgilenmeye başladım. Ondan 2-3 sene sonra da hat çalışmaya başladım. Benim birinci sanatım hat ama artık başka şekilde yazıyorum. Şimdi klasiğin dışına çıkıyorum ve hat sanatını resimle birleştirerek çalışıyorum. Eserlerimde sadece 'hu' yazıyorum. 'Hu' bizim nefesimiz ve canlılığı ifade ediyor. Resimlerimi görenler, resimlerimle irtibata geçsin istiyorum" şeklinde konuştu.

Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu

11 HAZİRAN'A KADAR AÇIK OLACAK

Sergide Fard'ın yanı sıra Devrim Erbil, Mansoor Ghandriz, Ahmet Oran, Nasser Ovissi, Barış Sarıbaş, Hamed Sadrarhami, Yasemin Öztürk ve Kaveh Kavosi'nin resimleri bulunuyor. Tuval üzeri çeşitli tekniklerle yapılan soyut, kaligrafi ve el baskısı gibi yaklaşık 25 eserin yer aldığı sergi, 11 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu

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