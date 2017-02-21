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Türk ve Yunan savaş gemileri burun buruna geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıkları önünden yakın seyreden Türk ve Yunan savaş gemilerinin burun buruna geldi.

21.02.2017 - 20:05
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Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıkları önünden yakın seyreden Türk ve Yunan savaş gemilerinin burun buruna geldiği, aralarına Türk sahil güvenlik botunun girdiği anları kameralar da görüntüledi.

HER İKİ ÜLKENİN BOTLARI DEVRİYEYE DEVAM EDİYOR

Kardak krizinin 21'inci yılı nedeniyle, Türk sahil güvenlik birimleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemilerinin bölgedeki devriye çalışmaları sürüyor. Her iki ülkenin sahil güvenlik botları sabah saatlerinden itibaren bölgede devriye görevlerine devam etti.

BÖLGEDE SICAK SAATLER

Akşam saatlerinde bölgede bekleyen Türk sahil güvenlik birimlerinin Kardak kayalıkları önlerinden hızla gelen bir Yunan sahil güvenlik botunu fark edip müdahale etmesinin ardından, bölgede sıcak dakikalar yaşandı. Türk ve Yunan savaş gemileri, olayın yaşanmasından kısa süre sonra Kardak kayalıklarına yakın bölgede devriye yaptı.

YAKIN TAKİPLEŞME

Çok yakın seyrettiği gözlenen iki ülkenin savaş gemilerinin arasına Türk sahil güvenlik botunun girdiği görüldü. Bir süre sonra Türk savaş gemisi Bodrum istikametine ilerlerken, Yunan savaş gemisinin de Yunanistan açıklarına döndüğü gözlendi.

Türk savaş gemisinin seyri sırasında bir Yunan sahil güvenlik botu da gemiyi yakından takip etti.

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