Avrupa'nın ve dünyanın en başarılı akrobasi süpersonik timlerinden biri olan Türk Yıldızları, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı için gösteri düzenledi. Gökyüzünden saltolar atarak Yeni Havalimanı çevresinde gösteriler yapan uçaklar, izleyenlerine heyecanlı anlar yaşattı.

Fotoğraf/Twitter: @zaferbuna

YENİ HAVALİMANINA ÖZEL ŞOV

Daha önce de TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında bu alanda bulunan Türk Yıldızları, yabancı olmadıkları alanda etkileyici bir şov ortaya koydu. Adına yaraşır hareketlerle ve tehlikeli koreografilerle gökteki yıldız gibi adeta parıldadı.

Türk Yıldızları İstanbul Yeni Havalimanı için havalandı VİDEO