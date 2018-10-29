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Türk Yıldızları İstanbul Yeni Havalimanı için havalandı

Uluslararası havacılık dünyasının önemli akrobasi takımlarından biri olan Türk Yıldızları İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı için gösteri düzenledi.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 16:41..
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Avrupa'nın ve dünyanın en başarılı akrobasi süpersonik timlerinden biri olan Türk Yıldızları, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı için gösteri düzenledi. Gökyüzünden saltolar atarak Yeni Havalimanı çevresinde gösteriler yapan uçaklar, izleyenlerine heyecanlı anlar yaşattı.

Türk Yıldızları İstanbul Yeni Havalimanı için havalandıFotoğraf/Twitter: @zaferbuna

YENİ HAVALİMANINA ÖZEL ŞOV

Daha önce de TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında bu alanda bulunan Türk Yıldızları, yabancı olmadıkları alanda etkileyici bir şov ortaya koydu. Adına yaraşır hareketlerle ve tehlikeli koreografilerle gökteki yıldız gibi adeta parıldadı.

Türk Yıldızları İstanbul Yeni Havalimanı için havalandı VİDEO

Türk Yıldızları İstanbul Yeni Havalimanı için havalandı

Türk Yıldızları İstanbul Yeni Havalimanı için havalandı

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