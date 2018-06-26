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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Azerbaycan için havalandı

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bakü semalarında gösteri gerçekleştirdi.

AA | 26.06.2018 - 15:44..
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Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta Azerbaycanlılar tarafından ilgiyle izlenen gösteride, önce Türk Yıldızları sahne aldı. Ardından da F- 16 savaş uçağıyla SOLOTÜRK gösteri yaptı.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Azerbaycan için havalandı FOTO GALERİ

Gösteri sırasında bazı izleyiciler fotoğraf ve görüntü çekerek bu anı kayıt altına almaya çalıştı. Yaklaşık 50 dakika süren gösteriyi binlerce Azerbaycanlı izledi.

TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK BEĞENİYLE İZLENDİ

Bakü semasında yeteneklerini sergileyen Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibi, gösterilerini başarıyla tamamladı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ve Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü, başkent Bakü'nün ünlü Azadlık Meydanı'nda, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımı ile düzenlenen askeri geçit töreni ile kutlandı.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Bakü semalarında VİDEO

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