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Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Konya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA | 06.08.2018 - 01:51..
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Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gösteri yapan Türk Yıldızları, vatandaşların meraklı bakışları arasında adeta gövde gösterisi yaptı.

Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyicileri büyüledi.

Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Göl Festivali kapsamında gerçekleştirilen gösteri sonrası, Filo Komutanı adına plaketini bir pilota verdi.

Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da pilota Türk Yıldızları'nın fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti.

Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

Milletvekili Usta, yaptığı konuşmada, festivalin kapanış gününde gösterileriyle büyük bir onur ve gurur yaşatan Türk Yıldızları'na teşekkür etti.

Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

Türk Yıldızları'nın sadece Türkiye'de değil, ülke dışında da Türkiye'yi çok güzel temsil ederek pek çok başarılara imza attığını dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok zor bir iş olduğunu biliyoruz. Biz izlerken bile aşağıdan endişeyle bakıyoruz. Tebrik ediyoruz sizi. Rabbim yolunuzu açık eylesin, işlerinizi kolaylaştırsın, daha nice başarılar nasip etsin. Tük Yıldızları'ndaki bu uçaklardan birini kullanan bayan pilotumuz var. Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay hanımefendinin plaketini komutanımıza teslim ediyor, tüm Beyşehir ve Konya halkının selamlarını iletmenizi rica ediyorum."

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da Türk Yıldızları ekibine teşekkür etti.

Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

Türk Yıldızları'ndan akrobasi gösterisi

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