TürkAkım 2019 yılında faaliyette olacak

TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen ve Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Alexey Grivach proje ile ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. TransBalkan hattının yerine geçecek TürkAkım projesinde ilk gaz 2019 yılında taşınacak. TürkAkım projesinde gelinen son nokta Türk gazetecilerle paylaşıldı. Moskova’da düzenlenen bilgilendirme toplantısına TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Alexey Grivach ve bazı Türk gazeteciler katıldı.

Toplantıda konuşan TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen projenin 2019 yılında faaliyette olacağını açıkladı. Esen’in açıklamalarına göre, Rusya’daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayacak TürkAkım projesinde gelinen son nokta hakkında bilgi verildi. Alınan bilgilere göre 2019 yılı sonundan önce faaliyette olması beklenen ve TransBalkan hattının yerine geçecek olan TürkAkım projesinde ilk hat Türkiye kıyısına ulaştı. Açık denizde döşenen boru hatlarından Türkiye’ye doğalgaz sağlayacak olan ilk hat Kıyıköy’ün birkaç kilometre açığında bekliyor.

Yıllık 31,5 milyar metreküp kapasitesiyle Türkiye’nin stratejik önemine katkıda bulunacak projede ikinci hat ise 224 kilometre ilerleyip Türkiye- Rusya Münhasır Ekonomik Bölge sınırına ulaşmıştı. Projede kullanılan 48 bin tonluk vinç kaldırma kapasitesiyle tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi’ne eşit ağırlıkta yük kaldırabilen Pioneering Spirit gemisi 2018’in 3’üncü çeyrekte Karadeniz’e dönüp boru döşeme sürecine devam edecek.

RUSYA KARA ÇIKIŞINDA SON DURUM

Projenin Krasnodar Krayı’nın Karadeniz kıyısında bulunan Anapa’daki kara çıkışı tesisinin inşaatında sona yaklaşıldığını belirten Esen, "Tesisin yıl sonuna kadar işletime sokulması bekleniyor. Kara çıkışı tesisinin çevresindeki geçici inşaat alanlarının yeniden yeşillendirilmesine ise bu yaz başlanacak." dedi.

TÜRKİYE KARA ÇIKIŞINDA SON DURUM

Esen, projenin Türkiye ayağında ise Kıyıköy’de alım terminalinin inşaat sahasında hazırlıkların tamamlandığını kaydederek, "Karada döşenecek borular Kıyıköy’e aktarılmaya başlandı. Kıyı geçişini yapacak olan Boskalis şirketi inşaat öncesi etütlerini tamamladı ve inşaata başlamaya neredeyse hazır durumda. Allseas şirketine ait Lorelay gemisi de 2018 yılının 4’üncü çeyrekte Kıyıköy kıyısına gelecek ve sığ sularda boru döşeyip boru çekme işlemini tamamlayacak. Lorelay’ın buradaki çalışma sürecinin birkaç haftada tamamlanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

"RUSYA TÜRKİYE'YE 29 MİLYAR DOĞALGAZ EDARİK ETTİ"

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Alexey Grivach ise Rusya’nın 2017 yılında Türkiye’ye aktardığı 29 milyar metreküp doğalgaz ile toplam doğalgaz ihtiyacının yüzde 55’ini karşıladığını belirtti.

Türkiye’nin Rus doğalgazının en büyük alıcılarından biri olduğunu vurgulayan Grivach, ”Türkiye, Almanya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Rusya Türkiye’ye 29 milyar doğalgaz tedarik etti. Yani Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 55’ini Rusya karşıladı. Bildiğiniz gibi Rus doğalgazı Türkiye’ye Batı Hattı ve Mavi Akım olmak üzere iki hattan geliyor. Yine geçtiğimiz yıl bu iki hattın kapasitelerinin yüzde 90’ından fazlası kullanıldı.” dedi.

"TÜRK AKIMI'NIN TÜRKİYE'YE EKONOMİK AÇIDAN GETİRİLERİ OLACAK"

Grivach, “Rus doğalgazının yarıya yakını, Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’dan geçip Türkiye’ye ulaşan Batı Hattı üzerinden geliyor. Ukrayna ile uzun yıllardır transit konusunda dönem dönem sorunlar yaşanıyor. 1998 yılında Rus doğalgazının yüzde 90’ı Ukrayna üzerinden transit aktarılıyordu. Bugün bu oran yüzde 40’lar düzeyine inmiş durumda, ancak bu oran dahi hala çok yüksek. Rusya için uzun vadeli sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek bir enerji güvenliği meselesi. Türkiye de bu sözleşmelerin muhatapları arasında başı çekiyor. TürkAkım boru hattı saydığım bu transit risklerine çare olacak. İlk hat Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlarken ikinci hat da Güney ve Güneydoğu Avrupa için aynı işlevi görecek. Gelecekte Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacı artarsa bunu karşılayabilecek kapasite oluşturmanın yanı sıra, Türkiye için ekonomik açıdan getirileri de olacak.” şeklinde konuştu.



Doğalgazı Avrupa’ya taşımada güzergah olarak Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri bulunuyor. Alınan bilgilere göre kara hatlarından BOTAŞ tarafından yapılacak ve Türkiye şebekesine Lüleburgaz’da bağlanacak olan ilki için ÇED süreci tamamlandı. Kara hatlarından Avrupa’ya ilerleyecek ikincisi için Gazprom ve BOTAŞ ortak şirketinin (TürkAkım Gaz Taşıma AŞ) kurulmasına ilişkin protokoller geçtiğimiz hafta imzalandı. İkinci kara hattının da bu çerçevede hızla ilerlemesini bekleniyor. Doğalgazı Avrupa’ya götürecek hattın olası güzergahı olarak halen Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri masada duruyor.