Türkan Şoray: Hayatımı sinema filmleri içerisinde yaşadım

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen Türk Sineması Günleri adlı programa konuk olan Türkan Şoray, Yeşilçam döneminde yaşadığı deneyimleri, yönetmenlik serüvenini ve sinema anılarını anlattı.

15 YAŞINDA BAŞLAYAN SİNEMA HAYATI

Türkan Şoray, sinema alanında çalışmaya ailesiyle yaşadığı ekonomik sıkıntılar dolayısıyla 15 yaşında başladığını söyledi. Henüz 7 yaşındayken gittiği açık hava sinemasından etkilendiğini aktaran Türkan Şoray, "Gerçekten büyülendim ve o anı öyle kalmıştı. Daha sonra okula giderken sinemaya gidiyordum ama sinemada çalışmaya, sinemanın nasıl bir mucize olduğunu, nasıl bir tutku haline gelebileceğini bilmeden başladım. Çünkü ilk filmimdeki kazanç ailemiz için gerekliydi" diye konuştu.

Geçmişten bugüne Türkan Şoray-FOTO GALERİ

"HİÇ ÖZEL HAYATIM OLMADI"

Tüm hayatını sinema filmleri içerisinde yaşadığını anlatan Türkan Şoray, "Çok küçük yaşlarda okuldan film setine giderdim ve sinemada kahramanlar ne yaşıyorsa, ben onu yaşadım. Benim diğer oyunculardan farkım sanırım hiç özel hayatım olmadı. Yani her gün film çeviriyordum ve bu giderek hayatımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Filmlerde acıları, aşkların en büyüğünü, duyguları en derinlemesine yaşıyordum" ifadelerini kullandı.



