Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesince Türkoloji Çalışmalarında Yeni Arayışlar Çalıştayı'na katılan Meryem Salim, yabancı alıntı sözcüklerin bir dili asla yozlaştırıp, yabancılaştırmayacağını söyledi.

Yabancı kelimelerin dillere anlam ve zenginlik kattığını ifade eden Meryem Salim, dillerin başka dillerden sözcük almasının gayet normal olduğunu anlattı.

ÜLKELER ARASI DİL İLİŞKİLERİ

Tarih açısından diller arası ilişkilerin önemli olduğuna değinen Meryem Salim, "Komşu ülkeler arasında her zaman dil ilişkileri meydana gelmiştir. Türkçe'den Bulgarca'ya 3 bin 500 kelime geçmiştir. Bunlar edebi dilde değil konuşma dilindedir. Bilindiği gibi Osmanlılar'ın Balkan coğrafyasında siyasi ve askeri yetkisiyle birlikte Türk kültürü ile Blkan topluluklarındaki etkileşim de başlamıştır. Osmanlılar'ın bölgeyi fethi ile birlikte Balkan topluluklarının yapısında büyük bir değişiklikler meydana gelmiştir. Bunlardan biri de dildir. Binlerce Türkçe sözcük Balkan dillerine de girmiştir. Bu Balkan dilleri arasında Bulgarca da vardır" diye konuştu.