taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5496
Euro
6.3407
Altın
1230.02
Borsa
91330.04
Gram Altın
218.795

'Türkçe'den Bulgarca'ya 3 bin 500 kelime geçmiştir'

Bulgaristan Plovdiv Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Meryem Salim, "Türkçe'den Bulgarca'ya 3 bin 500 kelime geçmiştir. Bunlar edebi dilde değil konuşma dilindedir" dedi.

AA | 01.11.2018 - 15:31..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesince Türkoloji Çalışmalarında Yeni Arayışlar Çalıştayı'na katılan Meryem Salim, yabancı alıntı sözcüklerin bir dili asla yozlaştırıp, yabancılaştırmayacağını söyledi.

Yabancı kelimelerin dillere anlam ve zenginlik kattığını ifade eden Meryem Salim, dillerin başka dillerden sözcük almasının gayet normal olduğunu anlattı.

ÜLKELER ARASI DİL İLİŞKİLERİ

Tarih açısından diller arası ilişkilerin önemli olduğuna değinen Meryem Salim, "Komşu ülkeler arasında her zaman dil ilişkileri meydana gelmiştir. Türkçe'den Bulgarca'ya 3 bin 500 kelime geçmiştir. Bunlar edebi dilde değil konuşma dilindedir. Bilindiği gibi Osmanlılar'ın Balkan coğrafyasında siyasi ve askeri yetkisiyle birlikte Türk kültürü ile Blkan topluluklarındaki etkileşim de başlamıştır. Osmanlılar'ın bölgeyi fethi ile birlikte Balkan topluluklarının yapısında büyük bir değişiklikler meydana gelmiştir. Bunlardan biri de dildir. Binlerce Türkçe sözcük Balkan dillerine de girmiştir. Bu Balkan dilleri arasında Bulgarca da vardır" diye konuştu.

'Türkçe'den Bulgarca'ya 3 bin 500 kelime geçmiştir'

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

257
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

53
Meclis'te gergin oturum

Meclis'te gergin oturum

79
Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

319
Emina Jahovic: Her şey ortada

Emina Jahovic: Her şey ortada

49
Murat Başoğlu kendini savundu

Murat Başoğlu kendini savundu

52
Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda güven tazeledi

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda güven tazeledi

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM