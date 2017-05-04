Turkcell'de internet kesintisi

Çok sayıda Turkcell kullanıcısı, hem 3G hem de 4.5G üzerinden internet bağlantısında sıkıntı yaşadı.

2 SAAT İNTERNETE GİRİLEMEDİ

Kullanıcılar yaklaşık 2 saat boyunca 3G/4G mobil internet erişimini sağlayamadı. Bazı kullanıcılar yalnızca internet bağlantısında değil, arama yapma konusunda da sorun yaşadığını sosyal medyadan bildirdi.

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu hakkında açıklamada bulunan Turkcell, "Şebekemizde meydana gelen sistemsel bir sorun nedeniyle Türkiye'nin bazı bölgelerinde ses ve data trafiğinde kesintiler yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz sorunu hızla çözerek, ses ve data trafiğini normal seyrine döndürmek için çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

SORUN TEKNİK ARIZADAN

Şikayetlerini Twitter'dan dile getiren müşterilere Turkcell Müşteri Hizmetleri cevap verdi.

İNTERNET ERİŞİMİ DÜZELMEYE BAŞLADI

Yaklaşık 2 saatlik kesintinin ardından sorunun düzelmeye başladığı öğrenildi.