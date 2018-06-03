Turkish Cargo, dünyanın en hızlısı arabasını taşıdı

"Dünyanın en hızlı arabası" olarak değerlendirilen "Devel Sixteen" Dubai'den Toronto'ya taşınmak için Turkish Cargo'yu seçti.

"BAŞARILI BİR OPERASYONLA TAŞINDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğince; "Dünyanın 121 ülkesine hava kargo hizmeti sağlayan, küresel hava kargo verilerine göre bu alanda en hızlı büyüyen marka konumunda olan Turkish Cargo, dünyanın en hızlı otomobili olarak bilinen 'Devel Sixteen'i başarılı bir operasyon ile Dubai'den İstanbul aktarmalı olarak Toronto'ya taşıdı." denildi.

DÜNYANIN EN HIZLISI

Dubai merkezli Devel firmasınca üretilen, "Hyper" adıyla da anılan, lüks otomobil, tasarımıyla göz doldurduğu gibi pistlerde de iddialı. Değeri 2 milyon 200 bin dolar olan Devel Sixteen, 12,3 litrelik 16 silindirli motoruyla 5 bin beygir gücüne sahip. Saatte 563 kilometre hız yapabiliyor.