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FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz'ın ABD'den iadesi talep edilecek

Hakan Atilla davasında tanıklık yapan FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıkarıldı ve ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 17:06..
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FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz'ın ABD'den iadesi talep edilecek

fetö

17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı firari FETÖ'cü eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

TANIK OLMUŞTU

ABD'deki davada tanıklık yapan FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz, ABD hükümetinden aldığı yardımları anlatırken, FBI'ın 50 bin dolar verdiğini, oturduğu apartmanı savcılığın tuttuğunu anlatmıştı.

"FBI 50 BİN DOLAR VERDİ"

ABD'ye geldiği günden beri hiç çalışmadığını ancak çalışma başvurusunda bulunduğunu ve iki hafta önce olumlu yanıt aldığını anlatan Korkmaz, ABD hükümetinden yardım alıp almadığı sorusuna ise, "Savcılık 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 50 bin dolar verdi. Oturduğum apartmanı savcılık tuttu, kirasını savcılık ödüyor." yanıtını vermişti.

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