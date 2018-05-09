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Türkiye AB'de 28 ülkeye istihdamda fark attı

28 Avrupa Birliği üyesi ülke son 10 yılda 5,2 milyonluk istihdam üretirken, Türkiye tek başına 9 milyona ulaştı.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 06:43..
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Genç nüfusta Avrupa Birliği'nde çoğu ülkeden önde olan Türkiye, iş olanağı sağlamakta da büyük fark attı. Türkiye, 28 ülkenin sağladığı istihdamı neredeyse ikiye katladı.

TÜRKİYE G-20'DE BİRİNCİ

Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, istihdamda sağladığı rakamlarla da adından söz ettirdi. 2017 yılının tamamı ölçü alındığında G-20 ülkeleri içinde birinci sırada yer alan Türkiye, OECD'de İrlanda'dan sonra ikinci sıraya oturdu.

Türkiye AB'de 28 ülkeye istihdamda fark attı

YAN ETKİLERE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Türkiye'nin son yıllarda büyümede gösterdiği çıkış sonrası, hızlı büyümedeki yan etkenlerin hissedilmemesi için önlemler alındı.

Kısa vadede tedbirlerin alınmaya başladığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerin alınacağını vurguladı.

Türkiye AB'de 28 ülkeye istihdamda fark attı

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