Türkiye AB'de 28 ülkeye istihdamda fark attı

ABD, daha önce teslimi konusunda tartışmaların olduğu 100 adet F35'i 21 Haziran'da Türkiye'ye teslim edecek.

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Bedelli askerlik Nurettin Canikli'ye soruldu

Bu konuda son sözün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu ifade eden Bakan Canikli, açıklamalara bütün olarak bakılması gerektiğini söyledi.