Türkiye AB'de 28 ülkeye istihdamda fark attı

Genç nüfusta Avrupa Birliği'nde çoğu ülkeden önde olan Türkiye, iş olanağı sağlamakta da büyük fark attı. Türkiye, 28 ülkenin sağladığı istihdamı neredeyse ikiye katladı.
TÜRKİYE G-20'DE BİRİNCİ
Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, istihdamda sağladığı rakamlarla da adından söz ettirdi. 2017 yılının tamamı ölçü alındığında G-20 ülkeleri içinde birinci sırada yer alan Türkiye, OECD'de İrlanda'dan sonra ikinci sıraya oturdu.
YAN ETKİLERE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI
Türkiye'nin son yıllarda büyümede gösterdiği çıkış sonrası, hızlı büyümedeki yan etkenlerin hissedilmemesi için önlemler alındı.
Kısa vadede tedbirlerin alınmaya başladığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerin alınacağını vurguladı.