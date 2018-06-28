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Afrin halkının yaraları sarılıyor

Terörden arındırılan Afrin bölgesinde, Sağlık Bakanlığı personelleri Afrin ilçe merkezi ve kırsalında oluşturulan hastane, sağlık ocağı ve mobil sağlık tarama araçlarıyla Afrinlilere hizmet veriyor.

AA | 28.06.2018 - 11:52..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin'de günlük hayatın normale dönmesi için gerekli çalışmalar Hatay Valiliği koordinesinde sürüyor.

Afrin kent merkezi ve çevresinin terörden temizlenmesinin hemen ardından harekete geçen valilik, halkın öncelikle sağlık ihtiyaçlarının yerinde karşılanması için çalışma başlattı.

Afrin halkının yaraları sarılıyor

TIBBİ CİHAZLAR KURULDU

İlk olarak insanların sağlık hizmetine kolayca ulaşması için belirlenen hastane veya sağlık ocaklarında fiziki durum iyileştirildi ve gerekli tıbbi cihazlar kuruldu.

Çalışmalar kapsamında Afrin ilçe merkezindeki hastane ile Cinderes, Bülbül beldelerindeki sağlık ocakları hizmete sokuldu.

Afrin halkının yaraları sarılıyor

Bunun yanında nisan ayı başından itibaren doktor ve hemşirelerden oluşan ekibin yer aldığı mobil sağlık tarama araçları belirli periyotlarda tüm belde ve köyleri dolaşarak insanlara sağlık hizmeti vermeye başladı.

Racu, Şeyh Hadid, Mabatlı, Şeran ve Kefer Sahra bölgelerinde ise sağlık merkezi kurma çalışmalarının devam ettiği, 10 Suriye uyruklu sağlık personelinin de çalışmalara destek verdiği öğrenildi.

AFRİN HALKININ YARALARI SARILIYOR

Hatay Valiliğinden alınan verilere göre, nisan ayı başında faaliyete geçen ve 68 Türk personelinin görev aldığı sağlık birimlerinde, 17 bin 236 kişi muayene edildi, 2 bin 288 kişiye de aşı yapıldı. Hasta ve yaralılardan durumu ağır olan 297 kişi Türkiye'ye sevk edildi.

Afrin halkının yaraları sarılıyor

42 DOĞUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplam 4 diyaliz cihazının hizmet verdiği Afrin Devlet Hastanesinde, 42 çocuğun da doğumu gerçekleşti. Öte yandan, Afrin Hastanesinin kapasitesini arttırma çalışmalarının sürdüğü ve kısa süre içerisinde 100 yatak kapasitesine ulaşacağı öğrenildi.

Afrin halkının yaraları sarılıyor

Afrin merkezde halk sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere ayrı bir merkez ile protez-ortez, psikososyal destek ve fizik tedavi merkezlerinin açılması için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Afrin halkının yaraları sarılıyor

Afrin halkının yaraları sarılıyor

Afrin halkının yaraları sarılıyor

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