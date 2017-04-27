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Türkiye Alman vekilin ziyaretini iptal etti

CSU'nun federal vekili Bernd Fabritius Türk hükümetinin önceden planlanmış Türkiye ziyaretini, kısa bir süre kala iptal ettiğini açıkladı.

27.04.2017 - 09:08
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alman

Fabritius Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu adımı üzüntüyle karşılıyorum ve Türk hükümetine iptal kararını geri çekme çağrısı yapıyorum." dedi.

TÜM GÖRÜŞMELERİ İPTAL EDİLDİ

CSU'lu milletvekili, Türk hükümetinin tüm resmi görüşmelerini iptal ettiğini ve böylelikle kendisinin Mayıs ayı başı için planladığı ziyarete de "fiilen izin verilmediğini." ifade etti.

AKPM GÖREVLENDİRMİŞTİ

CSU'lu federal meclis milletvekili Bernd Fabritius, Avrupa Konseyi'nin görevlendirmesiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyordu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Kasım ayında Fabritius'u, “Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerine bağlılığını incelemesi.” üzerine görevlendirdiği belirtildi.

Fabrius açıklamasında, Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarının planlanmış olduğunu, görüşeceği isimler arasında adalet bakanı ve anayasa mahkemesi başkanının da bulunduğunu kaydetti.

CSU'lu vekil, ziyaretinin iptal edilmesinin ardından, "iletişimin koparılmaması gerektiğini ve en kısa sürede yapıcı bir diyalogun yürütülmesi gerektiğini" ifade etti.

Türk hükümetinin iptal kararı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'nin yeniden siyasi denetime alınmasının ardından geldi. AKPM salı günü Avrupa Konseyi üyeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesini gerekçe göstererek, Türkiye'nin yeniden siyasi denetim sürecine dâhil edilmesini kararlaştırdı.

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