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Türkiye Bağdat Büyükelçisi: Musul'da başkonsolosluk açacağız

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Başkan Erdoğan'ın ve hükümetin talimatı doğrultusunda Musul'da yakın sürede başkonsolosluk açacaklarını belirtti.

AA | 22.10.2018 - 23:10..
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Büyükelçi Yıldız, Musul'da açılması düşünülen yeni başkonsolosluk için kentte incelemelerde bulundu. Burada sorularını cevaplayan Yıldız, başkonsolosluğu en uygun yerde açmak amacıyla kentte incelemeler yaptığını söyledi.

"İŞLEMLER YAKIN ZAMANDA TAMAMLANACAK"

"Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin talimatı çerçevesinde Musul'da bir başkonsolosluk açacağız" diyen Büyükelçi Yıldız, Bağdat'taki merkezi yönetimin yönlendirmesi ve onayının da bu anlamda önemli olduğunu ifade etti.

Yıldız, Türkiye'nin Musul ve Basra başkonsolosluklarının faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmalarda önemli mesafeler katedildiğini belirterek, "Bağdat yönetimi tarafından Basra'ya ilişkin onay süreci tamamlandı, Musul'da da yakın zamanda işlemler tamamlanacak," dedi.

Musul'a bugünkü ziyareti çerçevesinde kent sakinleri ve idarecilerin başkonsolosluk konusunda Türkiye'nin kararlılığını gördüğünü vurgulayan Yıldız, "Tabii ki bu Musul'da çalışmak için daha ilk adım. Bizden daha evvel adımları atmış olan TİKA var. TİKA Musul'da ve Telafer'de çalışmalarına çoktan başladı." diye konuştu.

Türkiye Bağdat Büyükelçisi: Musul'da başkonsolosluk açacağız VİDEO

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