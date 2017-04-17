Türkiye Başkurtistan ile ilişkileri geliştiriyor

Başkonsolos Dilmaç, İstanbul Müftülüğü’nün desteği ile yapılan Ufa İslam Üniversitesi inşaatını gezip, Muavin Konsolos Nurettin Kaya ile birlikte Rusya Müslümanları Merkezi Nezareti Başkanı Müftü Talgat Tacuddin’i ziyaret ederek, üniversitenin Eylüle kadar bitmesinin beklendiğini söyledi.

Başkonsolos Dilmaç, “Ufa’daki temaslarımız verimli geçiyor. Bugün Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, Kültür Bakanlığı yetkilileri ve Başkurt Devlet Üniversitesi Rektörü ile de görüşme fırsatımız oldu. Ayrıca yarın Sayın Başbakan ile bir görüşmemiz olacak. Buradaki yerleşik vatandaşlarımız ve iş adamlarımız ile de görüşmeleriniz oldu. Rusya ile ilişkilerimiz çerçevesinde kardeş Başkurt Cumhuriyeti ile işbirliğimizin daha da gelişeceğine inanıyoruz” dedi.







