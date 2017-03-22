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Türkiye dahil 68 ülke DEAŞ'a karşı ABD’de toplanıyor

68 ülkenin katılımıyla Washington'da "Global Koalisyon Bakanlar Toplantısı" gerçekleştirilecek.

22.03.2017 - 15:16
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ABD

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

ORTAK GÜNDEM DEAŞ

Toplantıda DEAŞ'a karşı mücadele çok boyutlu olarak değerlendirilecek, terör örgütüne katılımın önlenmesi, yabancı savaşçılar konusu, terörle mücadelenin finansmanı, DEAŞ'ın elinden kurtarılan bölgelerin planlaması, bölgedeki mültecilerin durumu ve insani kriz, bunlara benzer bir çok konu ele alınacak.

Özellikle Musul ve Rakka'nın ağırlıklı olarak konuşulmasının beklendiği toplantıda bakanlar görüş alışverişinde bulunacak.

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