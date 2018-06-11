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Türkiye ekonomisinin yükselişi Gezi öncesine dönüyor

Türkiye'de döviz üzerindeki dalgalanmalar devam ediyor, ancak ekonomik veriler bunların spekülasyon olduğunu gösteriyor. Öyle ki 2018 yılının ilk çeyrek büyüme rakamları Gezi öncesi döneme döndü.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 11:03..
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Türkiye ekonomisinin yükselişi Gezi öncesine dönüyor

Türkiye seçim dönemine ile oluşturulan suni döviz dalgalanmaları ve ekonomik müdahaleler ile giriyor. Bu müdahaleler neticesinde Türk ekonomisine karşı kötü bir tutum oluşturulmaya çalışılıyor olsa da yerli ve milli atılımlar ile ekonomi eski günlerine geri dönüyor.

Türkiye ekonomisinin 2018 yılı ilk çeyreğinde açıklanan verilere göre büyüme 7,4 olarak belirtildi. Bu rakam Gezi öncesi gıpta edilen büyüme rakamlarına en yakın yüzdelik oldu.

Türkiye ekonomisinin yükselişi Gezi öncesine dönüyor

GEZİ ÖNCESİNE DÖNÜŞ

Türkiye 2013 yılında provokasyonlar ile birlikte Gezi eylemlerini yaşadı. O birkaç gün boyunca yaşananlar ülke ekonomisini yıkmayı başaramadıysa da sarsmıştı.O döneme kadar birkaç yıl içerisinde AK Parti iktidarları çift haneli rakamları bulan büyüme oranları ile Türkiye'yi önemli bir atılım sürecine sokmuş, ancak Gezi döneminde bu rakamlar baltalanmıştı.

Aradan geçen 5 yılın ardından yine aynı senaryolar oluşturulmaya çalışılıyor, fakat ülke ekonomisinin yükselişi, durdurulamaz bir şekilde devam ediyor. Bugün 7,4 olarak açıklanan büyüme oranı da bu tezi doğrular nitelikte.

Türkiye ekonomisinin yükselişi Gezi öncesine dönüyor

SENARYOLAR AYNI AKTÖRLER FARKLI

Gezi döneminde yaşananlar ülke ekonomisinin büyüyüşünü dizginlemişti. Bu dizginleyiş, yeri ve milli atılım süreci ile koparılarak özgürlüğe ve bağımsız ekonomiye doğru gidiş sürecini hızlandırdı. Geziden sonraki 5 yılda Türkiye özellikle savunma sanayii üzerinde yaptığı gelişimlerle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlarken, bu atılımı fark eden dış güçler, yeniden devreye girerek dizginleri yeniden eline almaya çalışıyor.

Özellikle seçimi fırsat bile bu yabancı oluşumlar Gezi'de kullandıkları argümanları farklı yollardan yeniden Türkiye'ye sokarak ülkeye ders vermeye çalışıyor. Yani bu durum "senaryolar aynı, aktörler farklı" sözünü bizlere yeniden yaşatmaya çalışıyor.

2023 HEDEFİYLE YÜKSELİŞ

Türkiye karşısına çıkan her zorluğa rağmen mücadelesini vazgeçmeden sürdürüp, yılmadan ekonomik savaşını devam ettirdi. Özellikle olumsuzluklara karşı göğüs gererek en zorlu dönemlerde bile büyümesini sürdüren Türkiye, 2023 vizyonu ile yoluna devam ediyor.

Bu hedefler doğrultusunda yerli ve milli ruhuyla sağlam adımlar atan Türkiye, seçimlerden sonra da döviz spekülasyonları, borsa oyunlarının da üstesinden geleceğini reel rakamlarıyla tüm dünyaya duyurdu.

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