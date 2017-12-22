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Türkiye en uzun geceyi yaşadı

Türkiye yılın en uzun gecesini yaşadı. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar karanlıkta yola düştü.

İHA | 22.12.2017 - 13:04..
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21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle Güney yarım kürede yaz ayının, Kuzey yarım kürede kış ayının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu tarihten itibaren Kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney yarım kürede kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. 21 Aralık gecesi Türkiye en uzun geceyi yaşadı.

Türkiye en uzun geceyi yaşadı

Türkiye en uzun geceyi yaşadı- VİDEO



İstanbul’da 21 Aralık;

Güneşin doğuşu: 08.27
Güneşin batışı: 17.40
Gece süresi: 14 saat 47 dakika
Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

En uzun gecenin yaşandığı Sinop’ta;

Gece süresi 15 saat 6 dakika,
Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika oldu.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay’da;

Gece süresi 14 saat
Gündüz süresi ise 10 saat yaşandı.

VATANDAŞ KARANLIKTA YOLLARA DÖKÜLDÜ

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar karanlıkta yola düştü. Vatandaşlar karanlıkta metrobüs, metro istasyonlarına akın etti.

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