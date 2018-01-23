Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

İşte yayınlanan o mesaj:

"Türkiye Ermenileri Patrikliği olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Zeytin Dalı Harekatı’nda başarılar diler, terör hareketlerinin son bulması, tüm insanlığın muhtaç olduğu barış, sağduyu ve huzur ortamının özellikle bölgemizde tesisi için dua ederiz.



Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inancımızla, kiliselerimizde yapılan ayinler esnasında her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekaası, vatanın bütünlüğü, milletimizin birlik ve esenliği için dua etmeye devam edilecektir.



Tanrı dualarımızı kabul etsin."