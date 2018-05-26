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Türkiye Fransız DEAŞ'lıyı ülkesine teslim etti

Türkiye 27 yaşındaki Fransız vatandaşı DEAŞ'lı teröristi, Fransa'ya teslim ettiğini bildirdi.

İHA | 26.05.2018 - 11:08..
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Fransa basını, Türkiye'nin Amar F. isimli 1991 Fransa doğumlu DEAŞ'lı teröristi Fransız yetkililere 23 Mayıs’ta teslim ettiğini bildirdi.

2013 yılında DEAŞ terör örgütüne katılan terörist, 2017 son bahar döneminde Türkiye tarafından ele geçirilmiş, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan soruşturma açılmıştı.

TERÖRİSTLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

Geçtiğimiz aylarda Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrayan DEAŞ'ta, teröristler ülkelerine dönüyor.

Fransa'ya dönen teröristlerin nasıl yargılanacağı ülkede tartışılırken, Türkiye'nin bugüne kadar 200'den fazla Fransız vatandaşı DEAŞ terör örgütü üyesini Fransa'ya teslim ettiği tahmin ediliyor.

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