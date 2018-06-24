TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı. Gergin olduğu görülen İnce, burada bir kameramanı önce azarladı sonra özür diledi.

Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye yeni, ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecektir." dedi.

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Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü

Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda bir kadının, CHP adayı ile tokalaşmayı reddettiği yazıldı, ancak bu iddia da yalan çıktı. Gerçek, montajlanan videodan farklı çıktı.