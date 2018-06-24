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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

SEÇİM SONUÇLARI SANİYE SANİYE ENSONHABER.COM'DA

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 18:41..
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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

Sandıkların yüzde 36'sı açıldı. AK Parti 7 milyon seçmenden, CHP ise 3 milyon seçmeden oy aldı.

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