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TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
SEÇİM SONUÇLARI SANİYE SANİYE ENSONHABER.COM'DA
Haber Merkezi | 24.06.2018 - 18:41..
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Sandıkların yüzde 36'sı açıldı.
AK Parti
7 milyon seçmenden,
CHP
ise 3 milyon seçmeden oy aldı.
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