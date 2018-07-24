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Türkiye geneli 5 günlük hava raporu

İstanbul'da gece yarısından itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 08:42..
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Türkiye geneli 5 günlük hava raporu

İstanbul'un üzerine kara bulutlar çöktü.

Gece yarısından itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İstanbul ve çevresinde yağmurun etkisi hafta sonuna kadar görülecek.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Meteorolojiden yapılan son bilgilendirmede; "İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor. Akşam 18.00'a kadar sürecek. Su baskınlarına karşı dikkatli olun" ifadelerine yer verildi.

Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakimken, Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar bunaltıcı derecelerde.

İŞTE 5 GÜNLÜK RAPOR

Türkiye geneli 5 günlük hava raporu

Türkiye geneli 5 günlük hava raporu

Türkiye geneli 5 günlük hava raporu

Türkiye geneli 5 günlük hava raporu

Türkiye geneli 5 günlük hava raporu

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