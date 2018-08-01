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Türkiye genelinde her 57 kişiden biri ev satın aldı

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaya göre; Yalova ve Bolu’da her 12 konuttan birinin satışı gerçekleşti.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 12:07..
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Türkiye genelinde her 57 kişiden biri ev satın aldı

TÜİK mevcut kayıtlı konut sayısı ve 2017 yılı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre konut satışlarında artış var.

Türkiye genelinde her 57 kişiden biri ev satın aldı

EN ÇOK SATIŞ YALOVA, BOLU VE DÜZCE'DE

Bu araştırmalara göre; konut satışında en çok öne çıkan 10 il belirlendi. Buna göre; Yalova, Bolu, Düzce, Bingöl, Tekirdağ, Çanakkale, Bartın, Ankara, Kırklareli ve Eskişehir öne çıktı.

En çok satış yapan Yalova, Bolu ve Düzce olurken 3 büyük ilden sadece Ankara ilk 10'a girdi. İstanbul konut satışında 44, İzmir ise 45'inci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde her 57 kişiden biri ev satın aldı

57 KİŞİDEN BİRİ EV ALDI

Bu sonuçlara göre; Türkiye'de 2017 yılında her 57 kişi için bir konut satışı gerçekleşti.

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