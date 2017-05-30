Türkiye genelinde konut fiyatları yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi (HKFE) verilerini açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

konut fiyatları 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12 oranında artarak 201,14 seviyesine ulaştı.

Konut Fiyat Endeksi (HKFE) de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,60, 0,97 ve 1,15 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 10,95, 10,02 ve 15,48 oranlarında artış göstermiştir. Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,32, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,67 artarak 224,23 oldu Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE), mart ayında 231,98 olarak gerçekleşti. YOKFE, bir önceki aya göre yüzde 0,75, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 13,60 artış kaydetti."