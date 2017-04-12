Türkiye genelinde yıllık fiyat artışı belli oldu

Türkiye genelinde Mart 2017 Emlak Endeksi sonuçları açıklandı. Yıllık artışlar yüzde 9 oranındayken satılık konutların metrekare satış fiyatı ortalama 2.736 lira olarak belirlendi.

İSTANBUL 4,519 TL/METREKARE

Hurriyetemlak.com Emlak Endeksi'ne göre İstanbul'da, satılık konutlarda metrekare ortalaması 4.519 liraya kadar çıktı. Kiralık evlerin metrekare ortalaması ise 21 lirayı buldu.

ANKARA 1,754 TL/METREKARE

Ankara'da satılık konutların metrekare ortalama fiyatı bir yılda yüzde 6 oranında artış gösterdi. Satılık metrekare fiyat ortalamasının 1.754 lira olduğu Ankara'da, kiralık evlerde ise ortalama fiyat 9 lira.

İZMİR 2,500 TL/METREKARE

İzmir'de bulunan satılık konutların metrekare ortalama fiyatı bir yılda yüzde 11 artarak 2.500 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ortalama fiyat ise yüzde 13 arttı ve metrekaresi 11 liraya ulaştı. İlde amortisman süresi ise 19 yıl.