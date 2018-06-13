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Türkiye için rekor turist beklentisi

Antalya’da Ramazan Bayramı öncesi erken rezervasyonlarda patlama yaşandı.

İHA | 13.06.2018 - 09:12..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Türkiye için rekor turist beklentisi

Turizmciler, kıyı kesimlerdeki otellerin doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaştığını belirterek, ramazan ayında yaşanan iç piyasadaki durgunluğun bayram tatiliyle giderileceğini, 40 milyon olan turist rekorunun 2018 yılında 45 milyonla kırabileceğini söyledi.

2018 yılının ilk 5 ayında 2 milyon 874 bin 105 turist ziyaretiyle en iyi mayıs ayı rekorunu kıran Antalya, haziran ayında da bu yükselişini sürdürüyor.

SON DAKİKA REZERVASYONLAR ARTTI

Özellikle okulların yaz tatiline girmesi, ramazan ayı ve seçim öncesi olması dolayısıyla yerli turist rezervasyonlarında kısa süreli bir durgunluk yaşansa da, Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla erken ve son dakika rezervasyonlarında ciddi artışlar oldu.

Türkiye için rekor turist beklentisi

45 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Turizmciler kıyı kesimlerdeki otellerin doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaştığını kaydederken, ramazan ayında yaşanan iç piyasadaki durgunluğu bayram tatiliyle doldurulacağını, 2018 yılında da 40 milyon olan turist rekorunun 45 milyonla kırılabileceğini söyledi.

Türkiye için rekor turist beklentisi

Ramazan Bayramı’nın iç turizmi hareketlendireceğini belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu hareketliliğin otellerdeki doluluk oranına yansıyacağını kaydetti. Karaloğlu, “Yabancı misafirlerle sağlanan doluluk ve bayramın sağlayacağı iç turizmdeki hareketlilik de otellerin yüzde yüz dolu olacağını düşünüyorum.” dedi.

Türkiye için rekor turist beklentisi

"REZERVASYON TRAFİĞİ OLDUKÇA TATMİNKAR"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, seçim ve ramazan ayının üst üste gelmesi dolayısıyla Haziran ayındaki rezervasyonlarda bir sakinlik yaşandığını ancak bayrama 1 hafta kala son dakika rezervasyonlarıyla yoğunluğun arttığını kaydetti. "Rezervasyon trafiği oldukça tatminkar" diyen Ayık, rakamların geçen yılın üzerinde seyrettiğini ifade etti.

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