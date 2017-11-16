Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Kuveyt ziyaretlerinin ardından dün de Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

2 SAATLİK GÖRÜŞME

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Erdoğan’ın Emirlik Divanı’nda resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Sani yaklaşık 2 saatlik baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’nin üçüncü toplantısına başkanlık etti. Bundan önceki toplantı bakanların da katılımıyla Trabzon’da yapılmıştı.

MASADAKİ KONULAR

Erdoğan-Al Sani görüşmesinin oldukça samimi bir atmosferde geçtiği görüldü.

Erdoğan ve Al Sani’nin görüşmelerinin ana gündemini ticari başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Körfez krizi, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel konular oluşturdu.

DAYANIŞMA MESAJI

Erdoğan, hem Kuveyt hem de Katar’daki temaslarında Körfez ülkelerinin birlik ve beraberlikleri ile dayanışmalarının önemine işaret etti. Bazı Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki yaşanan gerilim konusunun da gündeme geldiği görüşmede, Erdoğan, Körfez bölgesinin istikrarı ve güvenliği için bütün ülkelere görevler düştüğünü kaydetti. Erdoğan Türkiye olarak bölge ülkelerinin dayanışması için ellerinden geleni yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini dile getirdi.

TİCARET HACMİ ARTACAK

Görüşmelerde, iki ülke arasında ekonomik, ticari ve yatırım işbirliği konusunda atılacak adımlar da ele alındı. Erdoğan, Türkiye ve Katar arasında 2016’daki 710 milyon dolarlık ticaret hacminin iki ülke potansiyelini yansıtmadığını belirterek, bu ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti. İki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için savunma sanayii, enerji, LNG, ulaştırma, gıda güvenliği ve sağlık alanlarında yeni adımlar atılacağını kaydeden Erdoğan, devlet yetkilileri olarak yatırımları karşılıklı olarak teşvik edeceklerini dile getirdi.

11 ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşmeler sonrası iki ülke arasında turizm, adalet, gıda, ulaştırma, medya, insani yardım alanları başta olmak üzere 11 anlaşma imzalandı. Erdoğan ve Al Sani’nin huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde şu anlaşmalar imzalandı:

Merkez Bankacılığı Alanında Mutabakat Zaptı.(Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdulla Bin Suud Al Sani imzaladı)

Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.(Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Jassim bin Muhammed Al Sani imzaladı)

İki ülke hükümetleri arasında Hukuki ve Adli Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.(Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Katar Adalet Bakanı Hasan Lahdan Sagr Al Mohannady imzaladı)

Meteoroloji Alanında İş Birliğine Dair Niyet Beyanı.(Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanı Jassim bin Seif Ahmed Al Sulaiti imzaladı)

Kardeş Limanlar İş Birliği Anlaşması.(Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanı Jassim bin Seif Ahmed Al Sulaiti imzaladı)

Cezai Konularda Adli İş Birliği Anlaşması.(Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Katar Devlet Başsavcısı Ali bin Fetais Al Marri imzaladı)

Gıda Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptı.(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi imzaladı)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Katar Medya Kurumu (QMC) Arasındaki İş Birliği Protokolü. (TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve QMC Ceo’su Şeyh Abdulrahman bin Hamad Al Sani imzaladı)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim Güvenliği ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Katar Devleti Katar Üniversitesi Arasında Araştırma Mutabakat Zaptı.(TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ile Katar Üniversitesi Rektörü Dr. Hasan Raşid Al Derham tarafından imzalandı)

İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı.

Ortak Bildiri.(Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi imzaladı)