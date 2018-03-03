İlk kez Mali'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı İbrahim Boubacar Keita ile basın karşısına çıktı. Sadece Türkiye içinde değil tüm dünyada terörizme karşı olduğunu belirten Erdoğan, "Örgütlerin öncelikli hedefi, her zaman Müslümanlar olmuştur" dedi.

"BÜTÜN TERÖR SALDIRILARINA KARŞIYIZ"

Başkent Vagadugu'daki menfur terör saldırılarını kınadıklarını belirten Erdoğan, "Biz sadece ülkemizi hedef alan terör örgütlerine değil, tüm terörist yapılara karşıyız. Terörizme karşı samimi bir mücadele verilecekse tüm ülkelerin aynı tutumu benimsemesi gerekmektedir. DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefi, her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta özellikle Batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.





8 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Keita huzurunda Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı.

İki ülke arasında "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma", "Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma", "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma", "Hidrokarbon, Maden ve Mineraller Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması", "Spor Alanında İşbirliği Anlaşması", "Enerji Alanında Mutabakat Zaptı" ile "Din Hizmetleri Alanında Mutabakat Zaptı" imza edildi.