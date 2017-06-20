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Türkiye ile Ukrayna arasında askeri işbirliği artacak

Fransa'da bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ukraynalı mevkidaşı Stepan Poltorak ile de bir araya geldi.

20.06.2017 - 01:32
  1. Haberler
  2. Politika

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bakanlar, Türkiye ile Ukrayna’nın askeri alanda işbirliğini derinleştirmesi ve ortak askeri sanayi projelerinin hayata geçirilmesi için çabaların artırılması konusunda görüş birliğine vardı.

İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin önemini vurgulayan Ukraynalı Bakanın, Işık’ı ülkesine davet ettiği belirtildi.

Türkiye ile Ukrayna arasında askeri işbirliği artacak

Rehabilitasyon programı için teşekkür

Poltorak’ın ayrıca, Ukraynalı askerlerin ve ailelerinin rehabilitasyonuyla ilgili gösterdiği yardımdan dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini sunduğu kaydedildi. 315 Ukraynalı, bu program kapsamında Antalya’da rehabilitasyondan geçmişti.

Işık, Kırım'ın ilhakını kınadı

Işık’ın ise, Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunu ve Türk-Rus ilişkilerinden bağımsız olarak, “Kırım’ın yasa dışı ilhakını kınadığını” söylediği ifade edildi.

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