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Türkiye ile Ürdün arasında askeri işbirliği

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve mevkidaşı Mahmud Ferihat'ın görüşmesi sonrası, iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı.

AA | 21.02.2018 - 08:54..
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Ürdün ordusundan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Amman'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ürdünlü mevkidaşı Mahmud Ferihat ile bir araya geldi. Görüşmede ikili, son dönemdeki bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile iki ülkenin silahlı güçleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonu ele aldı.

Türkiye ile Ürdün arasında askeri işbirliği

İKİ ÜLKE ARASINDA ASKERİ İŞ BİRLİĞİ

Açıklamada iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi.

Başkent Amman'ın batısındaki Salt kentindeki Türk şehitliğini de ziyaret eden Akar, burada şehitler anıtına çelenk bıraktı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Orgeneral Hulusi Akar'ın resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Ürdün'ün başkenti Amman'a gittiği aktarılmıştı.

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