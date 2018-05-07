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İngiltere’den Türkiye'ye 3 milyon turist gelmesi bekleniyor

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu yıl Türkiye’ye 3 milyon İngiliz turist gelmesini beklediklerini bildirdi.

İHA | 07.05.2018 - 16:54..
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’u kabul etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Chilcott, görevine 4 ay önce başladığını belirterek, Antalya’nın ikliminin her spora müsait olduğunu söyledi.

REKOR KIRILACAK

Bu yıl Antalya’ya İngiltere’den gelen turist sayısında rekor kırılacağını dile getiren Chilcott, kentte daimi yaşayan 25 bine yakın İngiliz olduğunu belirtti.

İngiltere’den Türkiye'ye 3 milyon turist gelmesi bekleniyor

"İNGİLİZLER GÜVENLİĞİ ÖNEMSİYOR"

Chilcott, "Gelen İngiliz turistler sadece Antalya’nın doğal güzelliği ve iyi bir tatil yapmanın yanında özellikle de kendilerini güvene de hissettikleri için geliyorlar. Burada negatif bir hadise yok. Gelen misafirlerin sağlıklı ve düzgün bir şekilde tatilleri devam ettirebilmelerini sağlamaktır. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu yılki beklentimiz 3 milyon İngiliz turistin Türkiye gelmesidir. Biz de elimizden gerekli desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere’den Türkiye'ye 3 milyon turist gelmesi bekleniyor

"ANTALYA GÜVENLİ VE GÜVENİLİR BİR ŞEHİR"

İngilizlerin son yıllarda Antalya’yı keşfettiklerini kaydeden Vali Karaloğlu ise "Her geçen yıl gelen İngiliz turist sayısı artıyor. Antalya’yı tanıdıkça seviyorlar. Kaş, Kalkan bölgesinde yerleşik yaşayan İngilizler var. Antalya bir önemli bir turizm şehri. Birinci önceliğimiz gelen insanların güvenlik ve huzur içinde tatil yapmalarını sağlamaktır. Antalya’da güvenlik noktasında iyi bir ekip var. İyi bir çalışma var. Burada vatandaşı bulunan büyükelçiler ile yakından çalışıyoruz. Bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadık, inşallah yaşamayız. Antalya güvenli ve güven veren bir şehir. İnsanlar dinlenmek için geliyor." dedi.

İngiltere’den Türkiye'ye 3 milyon turist gelmesi bekleniyor

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