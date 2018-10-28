Türkiye, Irak sınırına kadar temizlik yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Düzenlenen zirvede, Suriye'nin geleceğine dair önemli konular masaya yatırıldı.

Zirveden sadece 1 gün sonra Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı.

Amerika tarafından desteklenen terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye ait hedefler obüslerle bombardıman altına alındı.

FIRAT'IN DOĞUSUNA İLK ATIŞLAR

Fırat'ın doğusundaki hedeflere yönelik yapılan ilk atışlar, örgütün Zor Mağar'daki hedeflerini yerle bir etti.

FOTOĞRAF: Fırat'ın doğusunda bombalanan hedefler

IRAK SINIRINA KADAR BÜYÜK TEMİZLİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgeye operasyon düzenleneceğine dair işaretleri veriyordu.

Başkan Erdoğan, "Münbiç'i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Münbiç'in gerçek sahipleri bu teröristler değil oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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