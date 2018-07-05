Türkiye Pakistan için 4 korvet inşa edecek

Canikli, "Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu" değerlendirmesinde bulundu.

GEÇEN YIL İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Geçen yıl Mayıs ayında Türkiye ile Pakistanlı savunma sanayi şirketleri arasında Pakistan Deniz Kuvvetleri için dört adet Ada sınıfı MİLGEM'in Karaçi Tersanesi'nde üretilmesi için iyi niyet anlaşması imzalanmış, nihai anlaşmanın geçen yıl Haziran'da imzalanacağı duyurulmuştu.

Türkiye'nin kendi kaynakları ve bilgi birikimiyle geliştirdiği MİLGEM, Deniz Kuvvetleri'nde Ada sınıfı altında faaliyet gösteriyor.