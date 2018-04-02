taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,60
PETR
69,4400

Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

Suriye'de kendi halkını öldüren Beşar Esad, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Doğu Guta'daki geçici barınma merkezini vurdu.

İHA | 02.04.2018 - 00:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı mücadele verirken, Doğu Guta'da katledilen sivillere yardım ediyor. Halkını öldüren Esad, Türkiye'nin siviller için kurdurduğu geçici barınma merkezini vurdu.

Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

BARINAK HAVADAN BOMBALANDI

Vakıf, barınma merkezine havadan gerçekleştirilen saldırıyı sosyal medya hesabından “Doğu Gutalı ailelerin tahliyeleri sonrası İdlib'in Eriha bölgesinde bini aşkın kişinin kaldığı geçici barınma merkezimiz rejim uçakları tarafından vuruldu” şeklinde duyurdu.

Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

SON 5 GÜNDE ÖLÜ SAYISI 150'Yİ GEÇTİ

Sivil savunma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle birçok yerde ölü ve yaralılara ulaşamadığını belirten yetkililer, bombardımanlarda can kaybının daha yüksek olduğunu tahmin ettiklerini aktardı.

Esad rejiminin, bölgeye yönelik son 5 gündeki saldırılarında ölen sivil sayısı 150'yi geçti.

Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuareg Şeyhleri Türkiye'ye geldi

Tuareg Şeyhleri Türkiye'ye geldi

6
Türk Edebiyatı'nın önemli ismi Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Türk Edebiyatı'nın önemli ismi Ülkü Tamer hayatını kaybetti

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM