Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

Türkiye Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı mücadele verirken, Doğu Guta'da katledilen sivillere yardım ediyor. Halkını öldüren Esad, Türkiye'nin siviller için kurdurduğu geçici barınma merkezini vurdu.

BARINAK HAVADAN BOMBALANDI

Vakıf, barınma merkezine havadan gerçekleştirilen saldırıyı sosyal medya hesabından “Doğu Gutalı ailelerin tahliyeleri sonrası İdlib'in Eriha bölgesinde bini aşkın kişinin kaldığı geçici barınma merkezimiz rejim uçakları tarafından vuruldu” şeklinde duyurdu.

SON 5 GÜNDE ÖLÜ SAYISI 150'Yİ GEÇTİ

Sivil savunma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle birçok yerde ölü ve yaralılara ulaşamadığını belirten yetkililer, bombardımanlarda can kaybının daha yüksek olduğunu tahmin ettiklerini aktardı.

Esad rejiminin, bölgeye yönelik son 5 gündeki saldırılarında ölen sivil sayısı 150'yi geçti.